Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου υποκλίθηκε στον Σάσα Βεζένκοφ, σημειώνοντας πως ο Ολυμπιακός έχει τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν προβάδισμα διψήφιας διαφοράς, αλλά θεωρώ ότι το ροτέισιον που έχουμε, με 4 παίκτες μείον και με δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα παίρνει ενέργεια από τους βασικούς μας παίκτες. Κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε 18 αμυντικά ριμπάουντ, τα 13 εξ αυτών στην παράταση κι στην 4η περίοδο. Ήταν κομβικό. Ήταν κάποιες φάσεις, πέραν του τρελού σουτ του Βεζένκοφ.

Κάναμε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε, κλέψαμε τη μπάλα, βρήκαμε ένα ελεύθερο σουτ που έβαλε ο Τζόζεφ και κερδίσαμε. Πρέπει να πω ότι έχουμε τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη, τον καλύτερο παίκτη στην Ευρωλίγκα, έναν παίκτη που έχει κατακτήσει πολλές φορές το βραβείο του MVP, τον Σάσα Βεζένκοφ και απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη».