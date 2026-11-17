Η Φενέρμπαχτσε του Σάρας έκανε επίδειξη δύναμης στην Πόλη με... άτυχη αντίπαλο την Βιλερμπάν (115-81), βλέποντας τον Λάρκιν να θυμίζει τον παλιό του εαυτό (25 πόντοι με 6/7 τρίποντα).

Με κορυφαίους τους Λάρκιν (25π.) και Τζούζανγκ (15π., 11 ριμπ., 5ασ.), η Φενέρ σκόρπισε στον άνεμο (115-81) την Βιλερμπάν (4-8) και έφτασε το 8-4, διατηρώντας την επαφή της με τα υψηλά στρώματα της διοργάνωσης. Οι Γάλλοι που δεν... σώζονταν είχαν ως κορυφαίους τον Ντοσού-Γιοβό (19π., 7 ριμπ.) και τον Τζάκσον (14π., 4ριμπ., 4ασ.).

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ματς ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό με την Φενέρ να προηγείται (8-4), και με τρίποντο του Φόρεστ έφτασε το 11-5. Ο Πάουελ έκανε το 15-5, την στιγμή που οι Τούρκοι ξεκινούσαν το ματς από την άμυνα. Όταν πλέον ο Λάρκιν έκανε το 20-8 με τρίποντο, ήταν η ώρα του τηλεοπτικού τάιμ άουτ, το οποίο ήταν παραπάνω από ευπρόσδεκτο για τον Τόνι Πάρκερ. Ο Χόρτον-Τάκερ με 5 δικούς του πόντους έκανε το 25-8, και το μόνο που κατάφερε η Βιλερμπάν ήταν να μειώσει (25-12). Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 32-12 με buzzer beater Μπόλντγουιν για την σαφώς ανώτερη Φενέρ.

Με τον Ντοσού-Γιοβό κάτω από το καλάθι η Βιλερμπάν βρήκε μία κάποια λύση (34-16), όμως η διαφορά ήταν μεγάλη. Ο Μπόλντγουιν έκανε το 37-16 και οι Γάλλοι μείωσαν (37-20). Ο Μπόλντγουιν ξανά έκανε το double score (41-20) για την κυριαρχική Φενέρ, η οποία φάνηκε να «κλειδώνει» το ματς από νωρίς. Ο Σαργκιούνας εκτέλεσε για 3 (44-22) στην «παρέλαση» της Φενέρ και μετά κάρφωσε (46-24), χαρίζοντας σκορ και θέαμα. O Tζούζανγκ με τρίποντο έκανε το 49-24, όμως οι Γάλλοι προς τιμήν τους μείωσαν στους... 20 (49-29). Ο Σιλντς σκόραρε για 3 για το 52-33 κόβωντας ένα μικρό σερί των φιλοξενούμενων, και το ημίχρονο έκλεισε στο 54-39 με buzzer beater από τα 11 μέτρα του Τζάκσον.

Η Φενέρ βγήκε από τα αποδυτήρια σκοράροντας για 3 με τον Τζούζανγκ και τον Λάρκιν… τρεις φορές (66-39), δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να αφήσει το πόδι απ' το γκάζι. Ο Λάρκιν έβαλε 6/6 τρίποντα για το 74-45, και θύμησε τον... παλιό Λάρκιν, τον ρέκορντμαν της Εφές! Συνεχίζοντας να πυρπολεί, ο Λάρκιν έκανε μόνος του το 79-47 και έφτασε τους 25 πόντους, απέναντι σε μία Βιλερμπάν που είχε ρόλο θεατή. Ο Γκατς από μακριά μείωσε σε 81-54, όμως ο Τζούζανγκ είχε διαφορετική γνώμη για το... προβάδισμα των 30 πόντων (84-54). Ο Σαργκιούνας έβαλε το 17ο τρίποντο της Φενέρ, η οποία έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 89-61.

Ο Χόρτον-Τάκερ σέρβιρε στον Πάουελ για το 91-61, σε μία συνεργασία βγαλμένη από το... παλιό ΝΒΑ. Ο Μαχμούτογλου έβαλε το 18ο τρίποντο της Φενέρ (94-66), και ο Ντοσού-Γιοβό συνέχισε την καλή του εμφάνιση (94-68) κάτω από το καλάθι. Ο Χόρτον-Τάκερ έβαλε το 19ο τρίποντο για το 100-70, και ο Μαχμούτογλου από την κορυφή έκανε το 104-70. Τα τρίποντα νούμερο 20 και 21 ήρθαν από τον Σανλί (110-72), και το Νο22 από τον Τζούζανγκ (113-73). Ο Μπίνγκαμ κάρφωσε για το 115-76, και η Βιλερμπάν μείωσε για το 115-81 τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 54-39, 89-61, 115-81

Τα στατιστικά του ματς