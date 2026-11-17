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Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από τη Γερμανία, επικρατώντας της Βίρτσμπουργκ με 83-73 για την 7η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, κάνοντας σημαντικό βήμα για την πρόκριση.

Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν ισόπαλες την πρώτη περίοδο (23-23), με τον Ηρακλή να ανεβάζει την απόδοσή του στη συνέχεια και να πηγαίνει στα αποδυτήρια προηγούμενος με 43-36.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Θεσσαλονικείς κυριάρχησαν, φτάνοντας τη διαφορά στους 17 πόντους (53-70). Οι Γερμανοί μείωσαν στην τελευταία περίοδο για το τελικό 73-83 χωρίς όμως στην πραγματικότητα να αγχώσουν το γηραιό.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Σίλας με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Λεκιέ με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από τη Βίρτσμπουργκ ξεχώρισαν ο Ντάι με 15 πόντους και ο Σάφερ με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Με τη νίκη αυτή, ο Ηρακλής έφτασε στο 5-2 και ενίσχυσε τη θέση του στη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από την Ντζίκι Βαρσοβίας, η οποία είχε ρεκόρ 5-1 πριν από την 7η αγωνιστική. Η Βίρτσμπουργκ υποχώρησε στο 4-3.

Την επόμενη αγωνιστική, στις 9 Δεκεμβρίου, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ντζίκι Βαρσοβίας.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 36-43, 53-70, 73-83.

Βίρτσμπουργκ (πόντοι, ριμπάουντ): Κόλμπερτ 15 (6), Χέρτσογκ 5 (2), Τζόουνς 9 (6), Σάφερ 10 (6), Γκρίφιν 3, Ντάι 15 (2), Τίσλερ 8 (5), Γουίσαρτ 2 (2), Τόμπσον 4 (5), Πιάνιτς 2 (1).

Ηρακλής (πόντοι, ριμπάουντ): Λεκιέ 16 (7), Μέλβιν 5 (5), Στάιλς 3 (2), Χόρχλερ 16 (5), Φόρεστερ 12 (5), Ντιαρά 12 (2), Σίλας 18 (6), Μαστρογιαννόπουλος 1 (1).