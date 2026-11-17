Φτερά έκαναν τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τη Γαλατασαράι για το Champions League!

Ο κόσμος της Ένωσης, εξαφάνισε μέσα σε ένα 24ωρο όλα τα μαγικά χαρτάκια και έτσι η Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena θα είναι sold-out στο ματς με τους Τούρκους που θα διεξαχθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 22:00, στο πλαισιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.

Θυμίζουμε πως η πρωταθλήτρια Ελλάδος, μετρά μέχρι τώρα στο CL μια νίκη επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα και τρεις ήττες από Σαχτάρ, Σίτι και Ρεάλ. Με την επανέναρξη έχει την Κόμο έξω, ακολουθεί το ματς με τη Γαλατά μέσα και κλείνει την φάση της League Phase με άλλα δυο παιχνίδια , αντιμετωπίζοντας τη Ρόμα στη Ν. Φιλαδέλφεια και την Νόρτμουντ στην Γερμανία.