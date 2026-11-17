Σε πραγματικό… θρίλερ στην «Zalgirio Arena», η Ζαλγκίρις Κάουνας είδε τον Κάρσεν Έντουαρντς να κάνει… όργια (32 πόντοι) και να την οδηγεί στη νίκη απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου στην παράταση (117-114).

Η Ζαλγκίρις Κάουνας υποδέχθηκε την Μπάγερν Μονάχου στην «Zalgirio Arena» για την 12η αγωνιστική τη Euroleague. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε «θρίλερ» και οδηγήθηκε στην παράταση δια χειρός Κάρσεν Έντουαρντς. Ο Αμερικανός συνέχισε τα… όργια και στην παράταση και τελικά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επικρατήσουν με 117-114. Έτσι, η Ζαλγκίρις βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-4, ενώ η Μπάγερν έπεσε στο 3-9.

Για τους νικητές ο Έντουαρντς είχε 32 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:49, με τον Τουμπέλις να προσθέτει 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 30:45. Από την άλλη, ο Τίμαν σε 32:49 μέτρησε 33 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Ουάσινγκτον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ανώτερη η Μπάγερν και στο +7 στα αποδυτήρια

Ο Έντουαρντς ξεκίνησε «καυτός» τον αγώνα και έκανε το 5-0, αλλά οι Ομπστ και Τίμαν με δύο τρίποντα έβαλαν μπροστά την Μπάγερν (5-6). Μετά το καλάθι του Βαλαντσιούνας οι Μπότσαμπ και Τίμαν με ένα σερί 5-0 έφεραν τους Γερμανούς στο +4 (7-11) και ο Ομπστ ανέβασε την διαφορά στους 7 (11-18). Με τους Έντουαρντς και Μπράουν η Ζαλγκίρις μείωσε σε 16-20 και τελικά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 19-25.

Με τους Μπράουν και Γκριγκόνις οι γηπεδούχοι μείωσαν στο καλάθι (25-27), αλλά ο Ουάσινγκτον έδωσε σκορ στους Γερμανούς και έκανε το 25-31. Σλίβα και Μπράουν έριξαν ξανά στους δύο την διαφορά (31-33), αλλά Τίμαν και Τζέσαπ με σερί 7-2 έφεραν την Μπάγερν στο +7 (33-40). Μετά το καλάθι του Βαλαντσιούνας, ακολούθησαν τα τρίποντα των Τίμαν και Έντουαρντς (38-43), ενώ αφού σκόραρε ο Έβανς, ο Τίμαν βρήκε ξανά σκορ από τα 6,75μ. για το 40-46. Με δύο πόντους του Τουμπέλις και πέντε του Έντουαρντς η Ζαλγκίρις έφερε στα ίσα το ματς (49-49) αλλά ακολούθησε ένα σερί 8-1 και έτσι η Μπάγερν έκλεισε το ημίχρονο στο +7 (50-57).

Εξελίχθηκε σε «θρίλερ» το ματς και το έστειλε στην παράταση ο Έντουαρντς

Η Ζαλγκίρις βρήκε λύσεις στην αρχή της τρίτης περιόδου με τους Τουμπέλις και Έβανς και κατάφερε να μειώσει σε 59-63. Ο Ουάσινγκτον με καλάθι και φάουλ έφερε την Μπάγερν ξανά στο +7 (61-68) και ο ίδιος με τρίποντο αργότερα έκανε το 65-73. Ο Ουάσινγκτον συνέχισε να βρίσκει σκορ και μαζί με τον Τίμαν έφεραν τους Γερμανούς στο +10 (67-77). Ωστόσο, τότε η Ζαλγκίρις ανέβασε την απόδοσή της και με πέντε πόντους του Ουλανόβας πλησίασε στους πέντε (72-77). Ο Ουάσινγκτον σκόραρε ξανά για την Μπάγερν και οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το τρίτο δεκάλεπτο με ένα σερί 6-0 με τους Γκριγκόνις, Τουμπέλις και Μπουτκεβίτσιους για το 78-79.

Με τους Γκριγκόνις και Σλίβα οι Λιθουανοί πέρασαν μπροστά (82-81) αλλά ο Τζέσαπ με τρίποντο έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Μπάγερν (82-84). Ντα Σίλβα και Ουάσινγκτον με τέσσερις σερί πόντους έκαναν το 82-88, αλλά οι Έντουαρντς και Τουμπέλις κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 88-88. Οι Γερμανοί βρήκαν νέο προβάδισμα με τους Τζέσαπ και Τίμαν (88-91), ενώ μετά το καλάθι του Σλίβα οι Τίμαν, Τζέσαπ και Ντα Σίλβα ανέβασαν την διαφορά στους 7 (90-97). Σλίβα και Τουμπέλις έβαλαν… στοπ στο σερί της Μπάγερν και μαζί με τις βολές του Γκριγκόνις οι Λιθουανί πλησίασαν στον πόντο (96-97), αλλά με 19” για την λήξη ο Ουάσινγκτον ευστόχησε σε τρίποντο έκανε το 96-100. Έτσι, έμοιαζε να «καθαρίζει» το ματς, αλλά στα 12” ο Έντουαρντς… απάντησε για το 99-100. Ο Ουάσινγκτον από την γραμμή των βολών στα 9” ευστόχησε σε 1/2 (99-101) και ο Έντουαρντς στο φινάλε σκόραρε σε lay-up για το 101-101 της κανονικής περιόδου.

Συνέχισε τα… όργια ο Έντουαρντς και έδωσε τη νίκη στην Ζαλγκίρις

Τουμπέλις και Έντουαρντς έδωσαν το προβάδισμα στην Ζαλγκίρις (103-101, 105-103), ενώ ο τελευταίος έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του μετά την ισοφάριση του Ουάσινγκτον (107-105). Ο Γκριγκόνις με ένα μεγάλο τρίποντο ανέβασε την διαφορά στους 5 (110-105), με τον Τίμαν να μειώνει σε 110-107. Ο Μπράουν σκόραρε για το νέο +5 των γηπεδούχων (112-107), με τον Ντα Σίλβα με καλάθι και φάουλ να μειώνει στο καλάθι (112-110). Μετά το νέο καλάθι του Έντουαρντς, ο Ομπστ με βολές έκανε το 114-112 και ακολούθησε το κλέψιμο των Σλίβα και Γκριγκόνις, με τον τελευταίο από την γραμμή των βολών ευστοχεί σε 1/2 (115-112). Ο Τίμαν δεν κατάφερε να ισοφαρίσει και ο Έντουαρντς με ακόμη ένα μεγάλο σουτ έκανε το 117-112 με 40” για το τέλος του έξτρα χρόνου. Ο Τίμαν κάρφωσε και μείωσε στους 3, αλλά η Μπάγερν δεν κατάφερε να ισοφαρίσει, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τελικά τη νίκη με 117-114.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 50-57, 78-79, 101-101, 117-114(παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.