Πάνω που νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα, ήρθε το φετινό Μακάμπι - Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες δεν έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης και σχεδόν... έχασαν, όμως ο Βεζένκοφ από το κέντρο ισοφάρισε και οι Φουρνιέ - Τζόσεφ καθάρισαν το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.
Το 9-3 του Ολυμπιακού τον φέρνει στην κορυφή της φετινής EuroLeague, έστω προσωρινά, καθώς Παναθηναϊκός και Βαλένθια αγωνίζονται αργότερα.
Η βαθμολογία της EuroLeague:
1. Ολυμπιακός 9-3
2. Βαλένθια 8-3
3. Παναθηναϊκός AKTOR 8-3
4. Μπαρτσελόνα 8-3
5. Φενέρμπαχτσε 8-4
6. Ντουμπάι BC 8-4
7. Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
8. Ερυθρός Αστέρας 7-4
9. Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4
10. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
11. Παρτίζαν 6-5
12. Μπεσίκτας 5-6
13. Παρί 5-6
14. Εφές 5-7
15. Βίρτους Μπολόνια 4-7
16. Βιλερμπάν 4-8
17. Μπάγερν Μονάχου 3-8
18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
19. Αρμάνι Μιλάνο 1-10
20. Μπασκόνια 1-10