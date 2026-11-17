Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μακάμπι στην παράταση (95-97) και έφτασε το 9-3 στην φετινή EuroLeague.

Πάνω που νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα, ήρθε το φετινό Μακάμπι - Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες δεν έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης και σχεδόν... έχασαν, όμως ο Βεζένκοφ από το κέντρο ισοφάρισε και οι Φουρνιέ - Τζόσεφ καθάρισαν το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Το 9-3 του Ολυμπιακού τον φέρνει στην κορυφή της φετινής EuroLeague, έστω προσωρινά, καθώς Παναθηναϊκός και Βαλένθια αγωνίζονται αργότερα.

Η βαθμολογία της EuroLeague:

1. Ολυμπιακός 9-3

2. Βαλένθια 8-3

3. Παναθηναϊκός AKTOR 8-3

4. Μπαρτσελόνα 8-3

5. Φενέρμπαχτσε 8-4

6. Ντουμπάι BC 8-4

7. Ρεάλ Μαδρίτης 7-4

8. Ερυθρός Αστέρας 7-4

9. Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4

10. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5

11. Παρτίζαν 6-5

12. Μπεσίκτας 5-6

13. Παρί 5-6

14. Εφές 5-7

15. Βίρτους Μπολόνια 4-7

16. Βιλερμπάν 4-8

17. Μπάγερν Μονάχου 3-8

18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9

19. Αρμάνι Μιλάνο 1-10

20. Μπασκόνια 1-10