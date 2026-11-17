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Ολλανδία, Τσεχία και Φινλανδία εξασφάλισαν τα τρία τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση του EURO U21 2027, με την Εθνική Ελπίδων να στρέφει πλέον την προσοχή της στην κλήρωση της 26ης Νοεμβρίου

Οριστικοποιήθηκε η σύνθεση των 16 ομάδων που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση του EURO U21 2027, η οποία θα διεξαχθεί σε Αλβανία και Σερβία, με τις Ολλανδία, Τσεχία και Φινλανδία να εξασφαλίζουν τα τρία τελευταία εισιτήρια της διοργάνωσης.

Ανάμεσα στις ομάδες που θα δώσουν το «παρών» βρίσκεται φυσικά και η Εθνική Ελπίδων, η οποία επιστρέφει σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια, έχοντας ολοκληρώσει με ιδανικό τρόπο την προσπάθειά της στα προκριματικά.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πανηγύρισε μία ιστορική πρόκριση απέναντι στην Ισλανδία, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, οι Έλληνες διεθνείς επικράτησαν με 5-4 από την άσπρη βούλα, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της τελικής φάσης, στις 19:30 ώρα Ελλάδας, στο Συνεδριακό Κέντρο Sava του Βελιγραδίου.

Εκεί, η Ελλάδα θα μάθει τους τρεις αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων, καθώς και το μονοπάτι που θα χρειαστεί να ακολουθήσει για να διεκδικήσει μία θέση στα προημιτελικά.

Οι 16 ομάδες της τελικής φάσης

Με την ολοκλήρωση της προκριματικής διαδικασίας, το «παζλ» της διοργάνωσης έχει πλέον συμπληρωθεί, με τις δύο συνδιοργανώτριες και τις 14 ομάδες που προκρίθηκαν να ετοιμάζονται για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του καλοκαιριού.

Αναλυτικά οι ομάδες:

Αλβανία (συνδιοργανώτρια), Βέλγιο, Κροατία, Αγγλία (κάτοχος του τίτλου), Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σερβία (συνδιοργανώτρια), Ισπανία, Ελλάδα, Ολλανδία, Τσεχία και Φινλανδία.

Οι 16 εθνικές ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων, με τις δύο πρώτες κάθε ομίλου να εξασφαλίζουν την πρόκριση στην προημιτελική φάση.

Από εκεί και πέρα, η διοργάνωση θα συνεχιστεί με νοκ άουτ αναμετρήσεις, μέχρι να προκύψουν οι δύο φιναλίστ που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Τα οκτώ γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση

Η τελική φάση του EURO U21 2027 θα φιλοξενηθεί σε συνολικά οκτώ γήπεδα, μοιρασμένα ανάμεσα στις δύο διοργανώτριες χώρες.

Αλβανία

Arena Kombëtare – Τίρανα

Arena e Demave – Τίρανα

Elbasan Arena – Ελμπασάν

Stadium Loro Boriçi – Σκόδρα

Σερβία

Beograd Stadium – Βελιγράδι

Bačka Stadium – Μπάτσκα Τόπολα

Loznica Stadium – Λόζνιτσα

Leskovac Stadium – Λέσκοβατς

Η τελική φάση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 13 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2027, με την Ελλάδα να περιμένει πλέον την κλήρωση, προκειμένου να αρχίσει να διαμορφώνεται το αγωνιστικό της πρόγραμμα και να γνωρίζει τις πόλεις στις οποίες θα δώσει τις αναμετρήσεις της.