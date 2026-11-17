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Μ' ένα αδιανόητης δυσκολίας τρίποντο λίγο πριν το φινάλε ο Ναντίρ Ιφί χάρισε το εκκωφαντικό διπλό στην Παρί, μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα (86-89)!

Στην αρχή της χρονιάς ήταν σαν σύντομο μπασκετικό ανέκδοτο. Γαλλικό μεν, αγωνιστικό ανέκδοτο δε: Oui. Η Παρί ξεκίνησε τη χρονιά προσποιούμενη τον σάκο του μποξ, αφού μετά από 7 αγωνιστικές μετρούσε μόλις μία νίκη και 6 «σφαλιάρες».

Εδώ και περίπου έναν μήνα, όμως, οι Παριζιάνοι έχουν αποφασίσει να κάνουν συλλογή από ξένα σκαλπ: μετά από 3 τεράστια «διπλά» σε Ντουμπάι, Μακάμπι και Αναντολού, έριξαν στο καναβάτσο και την Φενέρ του Σάρας, ενώ σήμερα έβαλαν ακόμα ένα διαμάντι στο σερί του.

Το δυσκολότερο όλων: απέναντι στην φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα, που πριν από μία εβδομάδα είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού στην Αθήνα.

Ε, και; Η Παρί εδώ και καιρό θυμίζει την Αρτέμιδα Σπανού: δεν καταλαβαίνει ρε, δεν καταλαβαίνει.

Κι αυτό το ένιωσε στο πετσί της η ομάδα του Σέκουλιτς απόψε: σε μια ντερμπάρα περιωπής που οι δύο αντίπαλοι πήγαιναν χέρι-χέρι από την πρώτη περίοδο μέχρι την ακροτελεύτια κατοχή, σ' ένα παιχνίδι που ο Μπαλτσερόφσκι ντύθηκε Τιμ Ντάνκαν στο prime του (17 πόντοι/6 ριμπάουντ/3 ασίστ), ο Ναντίρ Ιφί αποφάσισε να πει την τελευταία κουβέντα.

Η θαυματουργή κοντούρα (που τελείωσε με 25 πόντους, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ) με το σκορ στο 86-86 πήρε την μπάλα, ντρίμπλαρε, κατά την προσφιλή του συνήθεια, μέχρι να βρει πετρέλαιο στο παρκέ, έκανε ένα step-back φόρο τιμής στον Τζέιμς Χάρντεν και το μπουμπούνισε.

AHHHHHHHHHHHHHGH HE HAS DONE IT AGAIN NADIR HIFI FOR THE WIN https://t.co/bKGK7uPfW9 — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 17, 2026

Στην τελευταία επίθεση οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στο διχτάκι, με αποτέλεσμα να δουν τα ραδίκια ανάποδα.

Αυτή ήταν η 5η σερί νίκη για την αίφνης ασταμάτητη αρμάδα του Μαξίμ Λεφέβρ, που κατάφερε να φτάσει στο 50% (6-6) μέσα σε λιγότερο από 30 μέρες.

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