Στην αρχή της χρονιάς ήταν σαν σύντομο μπασκετικό ανέκδοτο. Γαλλικό μεν, αγωνιστικό ανέκδοτο δε: Oui. Η Παρί ξεκίνησε τη χρονιά προσποιούμενη τον σάκο του μποξ, αφού μετά από 7 αγωνιστικές μετρούσε μόλις μία νίκη και 6 «σφαλιάρες».
Εδώ και περίπου έναν μήνα, όμως, οι Παριζιάνοι έχουν αποφασίσει να κάνουν συλλογή από ξένα σκαλπ: μετά από 3 τεράστια «διπλά» σε Ντουμπάι, Μακάμπι και Αναντολού, έριξαν στο καναβάτσο και την Φενέρ του Σάρας, ενώ σήμερα έβαλαν ακόμα ένα διαμάντι στο σερί του.
Το δυσκολότερο όλων: απέναντι στην φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα, που πριν από μία εβδομάδα είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού στην Αθήνα.
Ε, και; Η Παρί εδώ και καιρό θυμίζει την Αρτέμιδα Σπανού: δεν καταλαβαίνει ρε, δεν καταλαβαίνει.
Κι αυτό το ένιωσε στο πετσί της η ομάδα του Σέκουλιτς απόψε: σε μια ντερμπάρα περιωπής που οι δύο αντίπαλοι πήγαιναν χέρι-χέρι από την πρώτη περίοδο μέχρι την ακροτελεύτια κατοχή, σ' ένα παιχνίδι που ο Μπαλτσερόφσκι ντύθηκε Τιμ Ντάνκαν στο prime του (17 πόντοι/6 ριμπάουντ/3 ασίστ), ο Ναντίρ Ιφί αποφάσισε να πει την τελευταία κουβέντα.
Η θαυματουργή κοντούρα (που τελείωσε με 25 πόντους, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ) με το σκορ στο 86-86 πήρε την μπάλα, ντρίμπλαρε, κατά την προσφιλή του συνήθεια, μέχρι να βρει πετρέλαιο στο παρκέ, έκανε ένα step-back φόρο τιμής στον Τζέιμς Χάρντεν και το μπουμπούνισε.
Στην τελευταία επίθεση οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στο διχτάκι, με αποτέλεσμα να δουν τα ραδίκια ανάποδα.
Αυτή ήταν η 5η σερί νίκη για την αίφνης ασταμάτητη αρμάδα του Μαξίμ Λεφέβρ, που κατάφερε να φτάσει στο 50% (6-6) μέσα σε λιγότερο από 30 μέρες.
Είστε κι εσείς εξίσου εντυπωσιασμένοι με μας;
Oui, έτσι;