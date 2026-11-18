Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Βίρτους Μπολόνια στάθηκε στο πρόβλημα που έχει η ομάδα του στα ριμπάουντ και τόνισε πως όλοι πρέπει να παλεύουν για αυτά και όχι μόνο οι ψηλοί. Αποστολή στην Ιταλία.

Αναλυτικά τα όσα απάντησε στο SDNA για το πρόβλημα στα ριμπάουντ και πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει:

«Αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από πολλά άλλα. Είναι αλήθεια ότι πήραν 17 επιθετικά ριμπάουντ. Πριν το ματς το συζητήσαμε αυτό, ότι είναι ομάδα που παίζει στο τρανζίσιον. Το πλάνο μας ήταν να ελέγξουμε την επίθεση και να μην τους αφήσουμε να σκοράρουν εύκολα. Στο πρώτο ημίχρονο έχουμε 10 λάθη. Μεγάλος αριθμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι πρέπει να παλέψουν. Το συζητάμε αυτό. Δεν είναι δουλειά μόνο των ψηλών. Όλοι πρέπει να είναι εκεί και να παλεύουν για τα ριμπάουντ».

Ακόμη στη συνέντευξη Τύπου ανέφερε:

«Πιστεύω ότι ήταν δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Πολλές μάχες στο παρκέ, μικρές λεπτομέρειες έκριναν το ματς. Ειδικά το φάουλ στα 0,3” στο τζάμπολ που οδήγησε στις βολές και η τεχνική ποινή στον πάγκο μας. Αυτή η στιγμή είναι πολύ σημαντική, προηγήθηκαν με 5 πόντους και ήταν διαφορετικό ματς. Συγχαρητήρια στη Βίρτους Μπολόνια, πάλεψαν αρκετά. Δεν έχω κάποιο παράπονο από την ομάδα μου. Πρέπει να συνεχίσουμε και να σκεφτούμε το ματς με την Ζαλγκίρις».