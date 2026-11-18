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Ο Παναθηναϊκός ήταν και πάλι τραγικός, είχε μόνο τους Ναν και Σλούκα να ξεχωρίζουν και μετά το... χάος. Απόρροια η ήττα από τη Βίρτους.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Αγωνίστηκε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Σιλβέν Φρανσίσκο: Σε ακόμα μία τραγική βραδιά σερί. Καμία σχέση με τον παίκτη του ξέρουμε, χωρίς καθαρό μυαλό και με κακές επιλογές. Είχε 10 πόντους αλλά με 2/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα και 3/5 βολές, με 7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 3 λάθη. Βαθμός: 2

Μπράνκου Μπάντιο: Δεν φάνηκε καν ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση. Δεν βοήθησε μένοντας χωρίς πόντο (0/2 διπ.) και είχε 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 λάθη. Βαθμός: 2

Kώστας Σλούκας: Μαζί με τον Ναν οι μοναδικοί που ξεχώρισαν. Όσο ήταν στο παρκέ έδινε λύσεις και τελείωσε με 10 πόντους (2/4 διπ., 2/3 τριπ.), 2 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Θα έπρεπε στο φινάλε να παίζει. Βαθμός: 7

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Έχει κάνει ένα βήμα πίσω στην επίθεση και αφήνει χώρο σε άλλους. Παίρνει τα σουτ που του βγαίνουν και είχε 9 πόντους (2/2 διπ., 1/2 τριπ., 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 5

Νίκος Ρογκαβόπουλος: Σε κακή μέρα όσο έπαιξε κι άστοχος χωρίς πόντο (0/2 διπ., 0/1 τριπ.). Μέτρησε 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 2

Κέντρικ Ναν: Ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια του ματς έπαιζε μόνος του. Τελείωσε με 18 πόντους (5/10 διπ., 2/7 τριπ., 2/2 βολές) και είχε ακόμα 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη. Βαθμός: 8

Ματίας Λεσόρ: Δεν του πήγε το ματς και είχε πρόβλημα στην άμυνα τόσο με τον Ντιαρά, όσο και με τον Ντιούφ. Έχασε κάποια εύκολα καλάθια και είχε 9 πόντους (4/7 διπ., 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Γκέρσον Γιαμπουσέλε: Ξεκίνησε καλά το παιχνίδι σε άμυνα κι επίθεση, αλλά στην επανάληψη ήταν κακός. Δεν βοήθησε και δεν είχε καθαρό μυαλό. Τελείωσε με 7 πόντους (1/4 διπ., 1/3 τριπ., 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 3 ασίστ, τα περισσότερα εξ αυτών στο πρώτο μέρος. Βαθμός: 5

Ίζακ Μπόνγκα: Είχε 10 πόντους (2/5 διπ., 1/2 τριπ., 3/3 βολές), αλλά έχασε κι αυτός 1-2 εύκολα καλάθια. Είχε ακόμα 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 4

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Έπαιξε μόλις 3:43 λεπτά και φορτώθηκε με 2 φάουλ. Βγήκε και έκτοτε δεν μπήκε ξανά στο ματς. Μηδενική η στατιστική του. Βαθμός: -

Ντίνος Μήτογλου: Είχε κι αυτός προβλήματα στην άμυνα με τους Ντιούφ και Ντιαρά, αφού πάλι έπαιξε στο «5», και στην επίθεση μέτρησε 6 πόντους (2/4 διπ., 0/1 τριπ., 2/4 βολές), 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Βαθμός: 3