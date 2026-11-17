Ο Σάσα Βεζένκοβ μπήκε στη λίστα με τους Top-10 σκόρερ της EuroLeague, ξεπερνώντας τους 3.919 πόντους του Ουίλ Κλάιμπερν, φτάνοντας τους 3.939 στο σύνολο.

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Ο Βούλγαρος φόργουορντ λίγες μέρες μετά αφότου έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού, σκαρφάλωσε στην 10η θέση των σκόρερ της Euroleague.

Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 3.919 που είχε σημειώσει ως τώρα ο Γουίλ Κλάιμπερν (μετά το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν), με αποτέλεσμα να τον ξεπεράσει προς το παρόν, φτάνοντας τους 3.939 μετά το ματς και τους 37 που σημείωσε.

Ωστόσο, στην ένατη θέση υπάρχει ακόμη ένας παίκτης εν ενεργεία. Ο λόγος για τον Τόκο Σενγκέλια που έχει σημειώσει 4.001 πόντους, μετά το παιχνίδι της Ντουμπάι με την Εφές.