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Χαρούμενος με τη νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού ήταν στο τέλος του αγώνα ο Άλεξ Μουμπρού.

Στις δηλώσεις του στη Euroleague Tv ο κόουτς της Βίρτους Μπολόνια ανέφερε:

«Ο κόσμος δίνει μεγάλο κίνητρο στους παίκτες. Ηταν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι. Τα ριμπάουντ μας βοήθησαν πολύ στο να πάρουμε τη νίκη.

Τα τρίτα δεκάλεπτα για εμάς δεν είναι καλά γενικά και δε θέλουμε να δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να ξεκινάει καλά εκεί. Ματσάραμε την πίεση του Παναθηναϊκού σε εκείνο το σημείο και αντέξαμε.

Ηταν εκπληκτικός ο Ντιαρά. Και ο Ντιούφ έπαιξε τρομερά. Κάναμε μια ομαδική νίκη και πρέπει να συνεχίσουμε».