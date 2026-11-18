League B – 2ος όμιλος
Ουγγαρία – Βόρεια Ιρλανδία 1-1
Σκόρερ: Βάργκα (35') – Ντέβενι (65').
Η Βόρεια Ιρλανδία διατήρησε το αήττητο και εξασφάλισε την πρώτη θέση και την άνοδο στη League A, αφήνοντας την Ουγγαρία δεύτερη, η οποία θα διεκδικήσει την άνοδο μέσω των μπαράζ.
Ουκρανία – Γεωργία 1-0
Σκόρερ: Σίκαν (1').
Το γρήγορο γκολ του Σίκαν χάρισε στην Ουκρανία τη νίκη, με τη Γεωργία να ολοκληρώνει τον όμιλο χωρίς να έχει σκοράρει. Η Ουκρανία, ως τρίτη, θα αγωνιστεί στα μπαράζ παραμονής στη League B.
Τελική βαθμολογία: Βόρεια Ιρλανδία 12, Ουγγαρία 11, Ουκρανία 7, Γεωργία 2.
League B – 3ος όμιλος
Ιρλανδία – Κόσοβο 3-0
Σκόρερ: Πάροτ (28', 50' πέν.), Μόιλαν (75').
Με δύο εύστοχα πέναλτι του Πάροτ, η Ιρλανδία επικράτησε άνετα και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου στη League A. Το Κόσοβο, ως τρίτο, θα αγωνιστεί στα μπαράζ παραμονής.
Ισραήλ – Αυστρία 1-1
Σκόρερ: Πέρετζ (36') – Καλάιτζιτς (62').
Η Αυστρία ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο, διατήρησε το αήττητό της και κατέκτησε την πρώτη θέση, εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A.
Τελική βαθμολογία: Αυστρία 12, Ιρλανδία 8, Κόσοβο 6, Ισραήλ 4.
League B – 4ος όμιλος
Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Ρουμανία 2-1
Σκόρερ: Ταχίροβιτς (14'), Μπαϊρακτάρεβιτς (82') – Μπιρλιγκέα (6').
Η Βοσνία ανέτρεψε το προβάδισμα της Ρουμανίας και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση με γκολ στο 82', παίρνοντας το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου στη League A.
Πολωνία – Σουηδία 1-1
Σκόρερ: Μπενέντιτσακ (8') – Λάρσον (24').
Η Σουηδία ολοκλήρωσε αήττητη τις υποχρεώσεις της, με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες, εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A. Η Πολωνία, που τερμάτισε τρίτη, θα διεκδικήσει την παραμονή της στη League B μέσω των μπαράζ.
Τελική βαθμολογία: Σουηδία 14, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 11, Πολωνία 5, Ρουμανία 3.