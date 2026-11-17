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Ο 16χρονος Τζέι Τζέι Γκάμπριελ αποχαιρέτησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ένα συγκινητικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Έπειτα από έξι χρόνια στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο της παρουσίας του στον αγγλικό σύλλογο.

Ο νεαρός επιθετικός δημοσίευσε αποχαιρετιστήριο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας τους ανθρώπους της ομάδας για τη συμβολή τους στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

«Αντίο και ευχαριστώ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την αποχώρησή του, την οποία γνωστοποίησε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Γκάμπριελ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα που ανέδειξαν τα τελευταία χρόνια οι ακαδημίες της Γιουνάιτεντ. Την προηγούμενη σεζόν σημείωσε 26 γκολ σε 29 συμμετοχές, ενώ οι εμφανίσεις του τού χάρισαν και το βραβείο Jimmy Murphy, που απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή του συλλόγου.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Κ17 της Αγγλίας, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο πέτυχε χατ τρικ απέναντι στη Σαμπάχ για το UEFA Youth League.

Η αποχώρησή του είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τον Σεπτέμβριο, όταν ζήτησε να αποδεσμευτεί από τη Γιουνάιτεντ. Έκτοτε ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προετοιμασίας στη Μαδρίτη.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην απόκτησή του, με τα αγγλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους και στόχος είναι η μετακίνησή του να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η πρόσφατη συνεργασία του με την εταιρεία εκπροσώπησης EPIC Sports και τον ατζέντη Άλι Μπαράτ.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν αποκάλυψε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Γκάμπριελ: