Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε ενόψει του αγώνα της ομάδας του στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ το απόγευμα της Τετάρτης (18/11, 19:00).

Ο Ισπανός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στην ομάδα, ενώ ανέλυσε τα στοιχεία της προσεχούς αντιπάλου.

Για την Μπεσίκτας είπε: «Πραγματοποιούν μια πολύ καλή σεζόν για ομάδα που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στη διοργάνωση. Παίζουν εξαιρετική άμυνα και διαθέτουν πολύ αθλητικούς παίκτες με μεγάλη σωματική δύναμη. Στην επίθεση, είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στα σουτ τριών πόντων σε όλη τη λίγκα.

Στην έδρα τους αγωνίζονται με μεγάλη ενέργεια. Πιστεύω ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του αντιπάλου μας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι μπορούν να μας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα. Πρέπει να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι και να παίξουμε πολύ καλά».

Για τα δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια και τον Ολυμπιακό που ακολουθεί την Μπεσίκτας: «Είναι εβδομάδες με μεγάλες απαιτήσεις, καθώς υπάρχει ελάχιστος χρόνος για προετοιμασία, ειδικά όταν παίζουμε εκτός έδρας. Παρόλα αυτά, έχουμε καλή διάθεση και ανυπομονούμε να κάνουμε μια δυνατή εμφάνιση: να βρούμε τους παίκτες που είναι σε καλή κατάσταση, να αμυνθούμε σωστά και να περιορίσουμε τα λάθη μας».

Για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας: «Η οικοδόμηση μιας ταυτότητας είναι μια επίπονη διαδικασία και εξαιρετικά απαιτητική. Απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, τεράστια επιμονή και πολύ θετική νοοτροπία. Μόλις εδραιωθεί αυτή η ταυτότητα, τα πράγματα γίνονται ευκολότερα.

Πιστεύω ότι αν παραμείνουμε όλοι ενωμένοι, όλα γίνονται πιο απλά, εφόσον η ταυτότητα έχει πλέον παγιωθεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να δηλώνεις ότι θα αποκτήσεις μια συγκεκριμένη ταυτότητα και θα αγωνίζεσαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, παρά να το επιτύχεις στην πράξη. Κάτι τέτοιο απαιτεί, πρωτίστως, χρόνο, καθώς και αποφασιστικότητα.

Είμαστε η Ρεάλ, οι προσδοκίες μας βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Είμαι ικανοποιημένος με το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν».