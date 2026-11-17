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Οι Ισπανοί με μεγάλη εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο, έκαμψαν την αντίσταση της Παρτιζάν, επικρατώντας με 64-76 στην Belgrade Arena.

Η Βαλένθια μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 13-16 στην λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, με την Παρτιζάν να βγάζει αντίδραση στην δεύτερη περίοδο, μειώνοντας την διαφορά στο καλάθι (34-36).

Στην τρίτη περίοδο η «μάχη» των δύο ομάδων συνεχίστηκε με τους γηπεδούχους να καταφέρνουν να φέρουν το ματς στην ελάχιστη διαφορά (51-52), με το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα να μετατρέπεται σε θρίλερ.

Η Βαλένθια ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με σερί 8-0, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη της, αφού οι «νυχτερίδες» άντεξαν στην τελευταία αντεπίθεση που εξαπέλυσε η Παρτιζάν, με τους Ισπανούς να παίρνουν ένα μεγάλο διπλό.

Ο Κάμερο Τέιλορ ήταν ο κορυφαίος της Βαλένθια έχοντας 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ για την Παρτιζάν ξεχώρισε ο Κάρλικ Τζόουνς με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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