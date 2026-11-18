Παίζοντας χωρίς ψηλούς ο Παναθηναϊκός, έδωσε το δικαίωμα σε Ντιαρά - Ντιούφ να κυριαρχήσουν και η Βίρτους να επικρατήσει στην ενέργεια (84-79). Νέα ήττα για το «τριφύλλι» που μοιάζει να βρίσκεται σε κρίση. Αποστολή στην Ιταλία.

Ο Παναθηναϊκός Aktor για ακόμα μία φορά προβλημάτισε και η Βίρτους Μπολόνια, που ερχόταν από πέντε σερί ήττες, τον «τιμώρησε». Οι «πράσινοι»... πλήρωσαν ακριβά τις γνωστές παθογένειές τους και με τη νέα ήττα τους «έπεσαν» για πρώτη φορά στη φετινή regular season από την κορυφή της βαθμολογίας (8-4 ρεκόρ πια). Μάλιστα, για το «τριφύλλι» ακολουθεί πρόγραμμα - φωτιά με τρία εκτός έδρας (Ζαλγκίρις, Βαλένθια, Μπεσίκτας). Αντιθέτως, η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού ανέβηκε στο 5-7.

Η ήττα των Κυπελλούχων Ελλάδας έμοιαζε... καρμπόν με προηγούμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Η Βίρτους Μπολόνια κατέβασε 17 επιθετικά ριμπάουντ και έκανε... πλάκα στη ρακέτα με το δίδυμο Αλιού Ντιαρά - Μουχάμετ Ντιουφ. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν καλά ποσοστά (8/26 τρίποντα, 30,8%) και στην τελική ευθεία δεν βρήκαν αποφάσεις με «καθαρό» μυαλό. Ως εκ τούτου, το πλέον... γνώριμο «πράσινο» σκηνικό έφερε και μια νέα «γκέλα».

Ο Κέντρικ Ναν το πάλεψε (18 πόντοι, 8 ριμπάουντ), ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε 10 πόντους, 7 ασίστ, αλλά και 1/7 τρίποντα), ενώ ο Κώστας Σλούκας μέτρησε 10 πόντους σε 17'. Ωστόσο, αγώνας μπάσκετ με τόσο κακή απόδοση των ψηλών, ειδικά στην άμυνα και στον έλεγχο των ριμπάουντ, δεν μπορεί να κερδηθεί.

Ο Αλιου Ντιαρ έμοιαζε... ένα level πάνω από όλους (15 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο), με τον Μουχάμετ Ντιουφ να κάνει «θραύση» με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Πολύτιμοι για τον Άλεξ Μουμπρού οι Ρασίντ Μπέλο (11π., 4ασ.) και Μάρκους Καρ (8π., 7ασ.).

Λάθη και χαμένα ριμπάουντ στο ξεκίνημα

Η πεντάδα με τους Φρανσίσκο, Ναν, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε, Λεσόρ ξεκίνησε καλά στο πρώτο δίλεπτο (0-6 με διαδοχικές καλές άμυνες του Γερμανού φόργουορντ), προτού έρθει ένα... σερί προβλημάτων. Ο Μπόνγκα χρεώθηκε με το 2ο φάουλ του στο 2'20'', η Βίρτους κατέβασε 3 επ. ριμπ. σε ισάριθμα λεπτά, οι Φρανσίσκο - Ναν μετρούσαν από 2 λάθη έκαστος και ο Ντιουφ έμοιαζε ασταμάτητος στη ρακέτα (6π., 3ρ.). Έτσι, το σύνολο του Μουμπρού ισοφάρισε γρήγορα (8-8 στο 5' και 10-10 στο 6'). Οι Ιταλοί δεν σούταραν καλά πίσω από τα 6,75 μέτρα (0/6 3π.), ενώ με 3'29'' για το δεκάλεπτο (10-12 το σκορ) ο Ομπράντοβιτς έφερε στο παρκέ τους Σλούκα, Χέις - Ντέιβις και Μήτογλου. Η «πράσινη» άμυνα μέχρι τότε έπαιρνε καλό βαθμό και με το νέο +6 του «τριφυλλιού» (10-16 στο 8', 6π. ο Ναν), οι Μπάντιο - Χουάντσο μπήκαν στον αγώνα. Τότε, όμως, η Βίρτους βρήκε ένα «ξέσπασμα» με τους Φρέιζιερ (5π.) και Ντιαρά (4π.) και μείωσε εκ νέου (19-20 στο 10').

Κακές αποφάσεις και... θέμα στη ρακέτα

Ο περιορισμός του Ντιουφ (11π., 4ρ.) συνέχισε να αποτελεί «άλυτο γρίφο» για τους «πράσινους» και ο «Ζοτς» δοκίμασε για πρώτη φορά στο 12' (24-22 το σκορ) τους Γιαμπουσέλε - Μήτογλου μαζί στη front line. Επιπλέον, ο Ναν επέστρεψε αντί του Μπάντιο, καθώς τα λάθη δεν μειώνονταν (7λ.). Το παραπάνω δίδυμο (8π., 3ρ. ο Αμερικανός γκαρντ και 5π., 2ασ., 3κλ. ο Γάλλος PF) έφερε μια μικρή αντίδραση των φιλοξενούμενων (28-31 στο 14'). Η ομάδα από τη Μπολόνια, πάντως, παρά τα 1/11 τρίποντά της έμενε... στενός κορσές του Παναθηναϊκού, που δεν έβρισκε διάρκεια (1/6 3π. και 10λ. στο 16', 32-34 το σκορ). Ο «Ζοτς» προσπαθούσε να βρει λειτουργικά σχήματα, το tempo δεν άλλαξε και τα σουτ των Χέις - Ντέιβις και «Σίσκο» διαμόρφωσαν το 40-43 του ημιχρόνου, με το «τριφύλλι» να έχει ένα μικρό προβάδισμα (+3 λόγω του 16% της Βίρτους με τα 3/17 3π.), αλλά και δεδομένες αδυναμίες (8 επ. ριμπ. οι Ιταλοί και 19π. από τη θέση «5», 10λ. οι Κυπελλούχοι Ελλάδας).

"Black out" διάρκειας 7' για το «τριφύλλι»

Ορισμένα μαζεμένα κλεψίματα της ελληνικής ομάδας και οι επιθετικές λύσεις από τον Φρανσίσκο (9π., 5ασ.) κράτησαν στο «τιμόνι» το σύνολο του Ομπράντοβιτς (46-51 στο 23'), με τον συγκεντρωμένο Ναν (13π. με 5/9 σουτ) να στέλνει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +8 (46-54 στο 24'). Για άλλη μια φορά, όμως, το σκηνικό άλλαξε: τρεις άστοχες - λανθασμένες επιθέσεις από τον «Σίσκο», ένα αστραπιαίο 6-0 των παικτών του Μουμπρού (με step up του Καρ) και 52-54 στο 25'. Μετά το time out ο Σέρβος τεχνικός «επιστράτευσε» ένα σχήμα με Σλούκα, Ναν, Χέις - Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ, αλλά ο Παναθηναϊκός Aktor έβρισκε μόνο σίδερο και τα ιταλικά επιθετικά ριμπάουντ συνεχίστηκαν για το 54-54 (27'). Έτσι, οι Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος (για πρώτη φορά) και Μήτογλου πέρασαν στην αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός, όμως, παρέμενε... σκιά του εαυτού του και οι γηπεδούχοι άρχισαν να κάνουν κουμάντο (60-56 στο 30', 2π. σε 7'09'' το «τριφύλλι», 14-2 το επιμέρους σκορ).

Μηδενικός έλεγχος των ριμπάουντ ριμπάουντ, βιαστικές επιλογές, νέα ήττα

Στην τελική ευθεία ο Ομπράντοβιτς έριξε τον «Γιάμπου» στο «5» (δίπλα στους Σλούκα, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Χέις - Ντέιβις) και ένα «ξέσπασμα» του αρχηγού (8π. με 2/2 3π. σε 3') έδωσε... πνοή στο «τριφύλλι» (62-64 στο 33'). Η Βίρτους «απάντησε» για άλλη μια φορά με τον Φρέιζιερ (68-64) και ο Ομπράντοβιτς κάλεσε time out όντας έξαλλος, για να αλλάξει την πεντάδα του σε Φρανσίσκο, Ναν, Μπόνγκα, Χέις - Ντέιβις, Γιαμπουσέλε. Περίπου 80'' αργότερα (68-66 το σκορ) ο Λεσόρ επέστρεψε (5'44'' για το τέλος), όμως ο Παναθηναϊκός αστόχησε σε διαδοχικά τρίποντα με Ναν - "NHD". Αντιθέτως, ο Μπέλο βρήκε στόχο για το 71-66 (36'). Ο Φρανσίσκο σημάδεψε με τη σειρά του το σίδερο, ο Λεσόρ κέρδισε ένα φάουλ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ και ο Μπόνγκα οδηγήθηκε στη γραμμή για τρεις βολές.

Ο Γερμανός έβαλε 3/3β. (71-69, 10π. ο ίδιος) και τότε ο «Ζοτς» δοκίμασε ένα πολύ ψηλό σχήμα: Ναν, Χέις - Ντέιβις, Μπόνγκα, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ με 3'56'' για το φινάλε. Ο Μπέλο βρήκε άμεσα σκορ καθώς επιτέθηκε προς το καλάθι (73-69), ο Ναν (73-71) έκανε το ίδιο και με αφορμή ένα τζάμπολ ο «Σίσκο» γύρισε. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ «φτηνό» λάθος, με τον Γιαμπουσέλε να στέλνει στις βολές τον Ντιαρά σε μια επίθεση που έμεναν 0,3'' μετά το χαμένο τζάμπολ. Μάλιστα, οι «πράσινοι» δέχτηκαν και τεχνική ποινή (74-71 με 1/1β. από τον Μουρ και 76-71 με 2/2 του Ντιαρά στο 37'). Οι αλλαγές χάντμπολ συνεχίστηκαν, ενώ ο Φρανσίσκο έχασε μια βολή (76-72). Ο Μπέλο έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην «πράσινη» άμυνα και από το πάρε - βάλε του ο εκπληκτικός Ντιαρά διαμόρφωσε το 79-72 με γκολ - φάουλ (2'31'' για τη λήξη, από 4φ. οι Μπόνγκα και Γιαμπουσέλε).

Ο Ναν ευστόχησε σε ένα τρίποντο - ανάσα (79-75, 38'), το φόλοου του Ντιαρά δεν βρήκε στόχο και ο Γιαμπουσέλε αστόχησε σε ένα κομβικό τρίποντο. Με 100'' για το τέλος ο Μπόνγκα άλλαξε τον Ναν για την άμυνα, η οποία βγήκε με τον Μπέλο να σημαδεύει το σίδερο. Αντιθέτως, ο Λεσόρ κάρφωσε σε χρόνο dt μετά την ασίστ του «Σίσκο» και ο Παναθηναϊκός έμεινε... ζωντανός (79-77, 72'' ακόμα, time out Μουμπρού). Ο Φρέιζιερ αστόχησε σε τρίποντο, αλλά η Βίρτους κατέβασε το 17ο επιθετικό ριμπάουντ της και ο Καρ έπειτα από ένα... χορευτικό έκανε το 81-77 (37'' για τη λήξη). Ο Ομπράντοβιτς πήρε time out, ο Ναν επιτέθηκε απέναντι σε δύο και κόπηκε εντυπωσιακά και οι Ιταλοί «σφράγισαν» τη νίκη (84-79 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.