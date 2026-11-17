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Την έβδομη νίκη του σε ισάριθμες συναντήσεις με τον Μπεν Σέλτον σημείωσε ο Σάσα Ζβέρεφ και έκανε το δύο στα δύο στο Τορίνο.

Κυριαρχικός ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, λύγισε τον 24χρονο Αμερικανό (Νο.4) με 6-2, 7-6(4) και έγινε ο πρώτος παίκτης που περνάει φέτος στα ημιτελικά του ATP Finals.

Φιλοδοξεί να κατακτήσει τον τίτλο για τρίτη φορά στην καριέρα του ο 29χρονος Γερμανός και περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του από το Group Ivan Lendl.

Aξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη νίκη του απέναντι σε παίκτη του Top 10 μετά από σχεδόν έναν χρόνο, όταν είχε νικήσει ξανά τον Σέλτον στο Τορίνο.

Το round robin στο Group John McEnroe θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη (19/11) με τα ματς Σέλτον-Χόδαρ και Ζβέρεφ-Φις, τα οποία θα κρίνουν ποιος θα ακολουθήσει τον Σάσα στην τετράδα.

Την Τετάρτη θα γίνουν οι αγώνες Αλκαράθ-Μεντβέντεφ (15.00) και Κομπόλι-Τιάφοου (21.30) για το Group Ivan Lendl.

Ο Αλκαράθ προκρίνεται αν:

- Νικήσει τον Μεντβέντεφ και ο Τιάφοου νικήσει τον Κομπόλι.

- Νικήσει τον Μεντβέντεφ με 2-0 σετ και ο Κομπόλι νικήσει τον Τιάφοου με 2-1 σετ.

Ο Μεντβέντεφ προκρίνεται αν:

- Νικήσει τον Αλκαράθ και ο Κομπόλι νικήσει τον Τιάφοου.

- Νικήσει τον Αλκαράθ με 2-0 σετ και ο Τιάφοου νικήσει τον Κομπόλι με 2-1 σετ.