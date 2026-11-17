Επιτέλους νίκη για την Αρμάνι Μιλάνο, που είδε το... φως της! Η ιταλική ομάδα μετρούσε εννιά διαδοχικές ήττες στη Euroleague και χρειάστηκαν να περάσουν 49 μέρες για να πανηγυρίσει ξανά. «Θύμα» έπεσε ο Ερυθρός Αστέρας με το 91-77.

Με τη νίκη της αυτή η Αρμάνι πάει στο ρεκόρ του 2-10, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υποχωρεί στο 7-5 με τη δεύτερη σερί του ήττα. Όλα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, όπου ο Μπαρνέλ (12π.) έδωσε το σύνθημα της νίκης και ο Μπολμάρο (15π.) έβαλε την τελική υπογραφή.

Για τους νικητές, ξεχώρισαν ακόμα ο Τόμπσον με 12 πόντους και 8 ασίστ, όντας και ο στατιστικώς MVP της αναμέτρησης και ο Ράιτ που είχε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 κόψιμο. Στους 10 πόντους και ο Πίτερς μαζί με 7 ριμπάουντ.

Για τον Ερυθρό Αστέρα, που παρατάχθηκε χωρίς τους Μονέκε και Μπάτλερ, ο Κάρτερ ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους και 4 ασίστ, ενώ διψήφιος σε σκορ ήταν και ο Τζόουνς με 10 πόντους, αλλά και 5 λάθη.

Στην επόμενη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας» η Αρμάνι υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε (19/11), ενώ ο Ερυθρός Αστέρας μία μέρα μετά παίζει εκτός έδρας με την Μπαρτσελόνα (20/11).

Χέρι-χέρι ως το ημίχρονο οι δύο ομάδες

Πίτερς και Κάρτερ ξεκίνησαν ζεστοί για τις ομάδες τους (9-9), με τον Κολόκο να παίρνει σκυτάλη στο σκοράρισμα για το 16-16. Οι γηπεδούχοι ωστόσο είχαν επιθετικό πλουραλισμό και με τον Χολ έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο 26-20.

Με τρίποντο του Μάθιους η Αρμάνι κράτησε το προβάδισμα (29-24), όμως ο Τζόουνς απάντησε δις με τον ίδιο τρόπο για το 31-33. Εκεί, ανέλαβε δράση ο Τόμπσον βάζοντας προσωρινά ξανά μπροστά την ομάδα του (40-39), με τον Κάρτερ να απαντάει με πέντε σερί αναπάντητους πόντους για το 42-44 του ημιχρόνου.

Μπαρνέλ και Μπολμάρο υπέγραψαν τη νίκη της Αρμάνι

Με τον Μπολμάρο να δίνει 8 πόντους σε πέντε λεπτά, έγινε το 56-52, με τους φιλοξενούμενους να μένουν κοντά στο σκορ χάρη στους Ιζούντου και Οτζελέγε. Ο Κάρτερ είχε ξανά ένα επιθετικό ξέσπασμα και το τρίτο δεκάλεπτο διαμορφώθηκε στο 66-61.

Η τέταρτη περίοδος βρήκε έναν απροσδόκητο πρωταγωνιστή. Ο Μπαρνέλ έγινε παράγοντας για τους γηπεδούχους, καθώς με δύο σερί τρίποντα και ένα καλάθι από κοντά έγραψε το 74-63, ενώ λίγο μετά ο Μάθιους με τρίποντο σημείωσε και το μέγιστο +14 (77-63) στο 33’. Ωστόσο, η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο δεν τα παράτησε, Οτζελέγε και Κολόκο μείωσαν σε 80-72, όμως ο Χολ και ο Μπολμάρο με τρίποντο υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με το καθοριστικό 87-74 στα 52’’ πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-44, 66-61, 91-77

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.