Αντίθετα ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στην παράταση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, βρίσκεται στην κορυφή με συγκάτοικο την Βαλένθια, που έχει επίσης ρεκόρ 9-3.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
Τρίτη (17/11)
Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 80-75
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 95-97
Ζάλγκιρις - Μπάγερν 117-114
Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 115-81
Μπαρτσελόνα - Παρί 86-89
Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας 91-77
Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85
Παρτίζαν - Βαλένθια 64-76
Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 84-79
Τετάρτη (18/11)
19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 9-3
- Ολυμπιακός 9-3
- Παναθηναϊκός 8-4
- Φενέρμπαχτσε 8-4
- Ζάλγκιρις 8-4
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Ντουμπάι 8-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
- Ερυθρός Αστέρας 7-5
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5
- Παρτίζαν 6-6
- Παρί 6-6
- Μπεσίκτας 5-6
- Εφές 5-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-7
- Βιλερμπάν 4-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
- Μπάγερν Μονάχου 3-9
- Αρμάνι Μιλάνο 2-10
- Μπασκόνια 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Πέμπτη (19/11)
19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC
20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός
21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ
22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή (20/11)
19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας