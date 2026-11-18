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H 12η αγωνιστική της Euroleague βρήκε τον Παναθηναϊκό να πέφτει από την κορυφή μετά την ήττα που γνώρισε στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια.

Αντίθετα ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στην παράταση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, βρίσκεται στην κορυφή με συγκάτοικο την Βαλένθια, που έχει επίσης ρεκόρ 9-3.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Τρίτη (17/11)

Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 80-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 95-97

Ζάλγκιρις - Μπάγερν 117-114

Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν 115-81

Μπαρτσελόνα - Παρί 86-89

Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας 91-77

Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ 82-85

Παρτίζαν - Βαλένθια 64-76

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 84-79

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 9-3 Ολυμπιακός 9-3 Παναθηναϊκός 8-4 Φενέρμπαχτσε 8-4 Ζάλγκιρις 8-4 Μπαρτσελόνα 8-4 Ντουμπάι 8-4 Ρεάλ Μαδρίτης 7-4 Ερυθρός Αστέρας 7-5 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5 Παρτίζαν 6-6 Παρί 6-6 Μπεσίκτας 5-6 Εφές 5-7 Βίρτους Μπολόνια 5-7 Βιλερμπάν 4-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9 Μπάγερν Μονάχου 3-9 Αρμάνι Μιλάνο 2-10 Μπασκόνια 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Πέμπτη (19/11)

19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC

20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός

21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ

22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή (20/11)

19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας