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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σημείωσε στις δηλώσεις του το κερδισμένο τζάμπολ και το φάουλ που δόθηκε υπέρ της Βίρτους στα τελευταία λεπτά.

Μιλώντας στη flash interview μετά την ήττα στην Μπολόνια με 84-79, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε και το σημείο, όπου η Βίρτους κέρδισε τρεις βολές με το φάουλ στο τζάμπολ και την τεχνική ποινή.

Είπε μεταξύ άλλων: «Είπαμε πριν το ματς ότι έπρεπε να παίξουμε πολύ επιθετικά και σκληρά. Υπήρξαν κάποια πράγματα που έπαιξαν ρόλο.

Ήταν σημαντικό το τζάμπολ με τα 0,3’’ της Βίρτους και το φάουλ, όπως και ένα άλλο φάουλ που δόθηκε μετά. Έτσι είναι τα δύσκολα ματς όμως, κρίνονται στις λεπτομέρειες».