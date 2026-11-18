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Με... τρελή ανατροπή και τον Έρλινγκ Χάαλαντ να σκοράρει με πέναλτι στο 90'+5 η Νορβηγία μετέτρεψε το εις βάρος της 0-2 από τη Δανία σε 3-2 και στην ισοβαθμία με τους «βίκινγκ» στους 9 βαθμούς ήταν εκείνη που πήρε το δεύτερο εισιτήριο μετά την Πορτογαλία για τους προημιτελικούς του Nations League.

Και οι Ίβηρες, χρειάστηκαν την ανατροπή για να φύγουν νικητές απέναντι στην Ουαλία με 3-2 και να φτάσουν στην 5η τους νίκη στους ομίλους.

Η Δανία άνοιξε το σκορ με τον Χόιλουντ στο 11ο λεπτό και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Χόιμπιεργκ στο 14ο λεπτό, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να μειώνει σε 2-1 στο 37ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 83' ο Μάρτιν Όντεγκααρντ έφερε το ματς στα ίσα και το φινάλε του αγώνα ήταν συγκλονιστικό, αφού στις καθυστερήσεις οι Νορβηγοί κέρδισαν πέναλτι με τον Χάαλαντ να ευστοχεί στο 90+5' χαρίζοντας στη Νορβηγία τη νίκη και την πρόκριση.

Μέσω των μπαράζ θα διεκδικήσει η Ιρλανδία την πρόκρισή της στη League A, καθώς επικράτησε με 2-0 του Κόσοβου με δύο γκολ-πέναλτι του Πάροτ και στο φινάλε των ομίλων του Nations League πήρε τη δεύτερη θέση του 3ου ομίλου της League B.