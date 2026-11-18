Και οι Ίβηρες, χρειάστηκαν την ανατροπή για να φύγουν νικητές απέναντι στην Ουαλία με 3-2 και να φτάσουν στην 5η τους νίκη στους ομίλους.
Η Δανία άνοιξε το σκορ με τον Χόιλουντ στο 11ο λεπτό και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Χόιμπιεργκ στο 14ο λεπτό, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να μειώνει σε 2-1 στο 37ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
Στο 83' ο Μάρτιν Όντεγκααρντ έφερε το ματς στα ίσα και το φινάλε του αγώνα ήταν συγκλονιστικό, αφού στις καθυστερήσεις οι Νορβηγοί κέρδισαν πέναλτι με τον Χάαλαντ να ευστοχεί στο 90+5' χαρίζοντας στη Νορβηγία τη νίκη και την πρόκριση.
Μέσω των μπαράζ θα διεκδικήσει η Ιρλανδία την πρόκρισή της στη League A, καθώς επικράτησε με 2-0 του Κόσοβου με δύο γκολ-πέναλτι του Πάροτ και στο φινάλε των ομίλων του Nations League πήρε τη δεύτερη θέση του 3ου ομίλου της League B.