Μετά τη νίκη της Βίρτους Μπολόνια απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Άλεξ Μουμπρού στάθηκε στα επιθετικά ριμπάουντ που πήρε η ομάδα του αλλά και στην στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δύσκολο ματς, το είδαν όλοι. Πολύ δύσκολο ματς. Στα πρώτα 4-5 λεπτά δυσκολευτήκαμε στο να μπούμε στον ρυθμό του αγώνα λόγω του κακού ποσοστού στα σουτ, αλλά είχαμε τον σωστό ρυθμό στην άμυνα. Και στην επίθεση, αλλά χάναμε τα σουτ. Στην πρώτη περίοδο ήμασταν σχεδόν ισόπαλοι. Και η δεύτερη περίοδος ήταν δύσκολη.

Στην αρχή της τρίτης περιόδου σκεφτόμασταν πολύ. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο physical και έπρεπε να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι αλήθεια ότι τα πήγαμε καλά στα ριμπάουντ, ένα από τα κλειδιά σήμερα είναι τα επιθετικά ριμπάουντ που πήραμε. Στο τέλος πήραμε καλές αποφάσεις στην άμυνα με αλλαγές και πήραμε τη νίκη.

Απόψε τις στιγμές που υποφέραμε, και είχαμε δύο πολύ δύσκολες στιγμές, 2-3 λεπτά που κάναμε ό,τι μπορούσαμε αλλά δεν σκοράραμε, οι οπαδοί συνέχισαν να μας στηρίζουν. Η νίκη ήρθε από αυτούς, ήταν ο έκτος παίκτης.

Ήταν δύσκολη η προετοιμασία για το ματς γιατί ο Κλίντμαν δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας γιατί ήταν άρρωστος. Ο Τρεντ προσπάθησε πριν το ματς να προπονηθεί, τα κατάφερε, έπαιξε και μας βοήθησε αρκετά.

Πριν 15-10 μέρες είπα ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι ή στεναχωρημένοι. Όταν χάνουμε δεν είναι καταστροφή, πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Σήμερα νικήσαμε, είναι μια σημαντική νίκη επειδή είναι με τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είναι μεγάλη η σεζόν. Θα έχουμε καλές και κακές στιγμές. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαστε νέα ομάδα, πρέπει να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Κάποιες φορές παίρνουμε σωστές αποφάσεις, κάποιες φορές λάθος. Κάποιες φορές βελτιωνόμαστε γρήγορα, άλλες όχι όσο γρήγορα θα ήθελα. Καλή η σημερινή νίκη, πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε μπροστά μας το ματς με την Βαλένθια.

Όλα τα ματς είναι διαφορετικά. Απόψε ακόμα και στην πρώτη περίοδο όταν δε σκοράραμε αρκετά και στα πρώτα λεπτά δεν τα πήγαμε καλά, είχαμε καλό ρυθμό στον αγώνα. Μπορούμε να τρέξουμε, να παίξουμε καλή άμυνα, να πάρουμε ριμπάουντ. Ο ρυθμός μας είναι καλός αλλά πρέπει να σκοράρεις. Είναι αλήθεια ότι απόψε είχαμε καλό ρυθμό σε όλο το ματς.

Το κίνητρο είναι σημαντικό. Απόψε είχαμε μεγάλο κίνητρο. Είναι αλήθεια ότι είμαστε νέα ομάδα και κάποιες φορές βρίσκεις κίνητρο. Όταν παίζεις πολλά ματς είναι αδύνατο, δεν είναι φυσιολογικό να έχεις σε κάθε ματς κίνητρο,, να είσαι σε κάθε ματς στο 100%. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Απόψε είχαμε μεγάλο κίνητρο στο ματς».