Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουν ακόμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Βάλαμε τρία μεγάλα εγώ, ο Φουρνιέ και ο Τζόσεφ για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Επειδή πάντα είμαι αντικειμενικός, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ κακοί και σε άμυνα και σε επίθεση. Σταματήσαμε να παίζουμε, μας πήραν πάρα πολλά ριμπάουντ, εύκολα τρίποντα, στην επίθεση δεν είχαμε το flow. Όπως πήγαιναν τα πράγματα, ήταν για να χάσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κρατάμε ότι παλέψαμε, ότι δεν σταματήσαμε να παλεύουμε ποτέ και είναι απλά μια νίκη. Το έντονο συναίσθημα είναι μεγάλο όπως ήρθε, αλλά είναι απλά μια νίκη και πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, αυτή είναι η αλήθεια».

Για τον τρόπο που ήρθε η νίκη: «Είχαμε ένα πολύ κακό πρόσωπο την Κυριακή. Πάλι είχαμε τα προβλήματα στο δεύτερο ημίχρονο όπως και σήμερα, αλλά σήμερα βρήκαμε τον τρόπο, είχαμε την ενέργεια, βάλαμε μεγάλα σουτ. Είμαι της άποψης ότι είναι καλύτερα να μαθαίνεις μέσα από μια νίκη παρά από μια ήττα. Οπότε, να μην τα βάλουμε όλα κάτω από το χαλάκι γιατί μπήκα τρία σουτ. Να δούμε τα λάθη μας τα πραγματικά, γιατί η Ευρωλίγκα δεν σε αφήνει, είναι τόσο γρήγορος ο ρυθμός, και την Παρασκευή θα βρούμε μια ομάδα που έχει βρει ρυθμό, έχει από τις πιο βαριές φανέλες στην Ευρώπη και παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για το τι σκέφτηκε πριν το buzzer-beater: «Δεν θα πω ότι πίστευα ότι θα το βάλω, γιατί θα είναι ψέμα. Σχεδίασε κάτι ο κόουτς Μποζίκας μπας και λίγο να μπερδευτούν, κάποια back screen, κάτι να γίνει κα βλέποντας την μπάλα ξέρω ότι από την μια μεριά με βολεύει να γυρίσω, μόνο από εκεί θα μπορούσα να την πετάξω έτσι όπως θέλω. Ήταν τυχαίο, ας είμαστε ειλικρινείς. Αλλά θέλει και λίγο τύχη. Μας βοήθησε να πετύχουμε το παιχνίδι. Έφυγε καλά η μπάλα, το ένιωσα. Είπα μακάρι να μπει θεέ μου, μπήκε και συνεχίσαμε να παλεύουμε. Στην παράταση βάλαμε δύο τρίποντα, τα βάλανε και χάσαμε ριμπάουντ. Και στην παράταση αν δεν κάναμε στο τέλος το λάθος μπορεί να μην κερδίζαμε. Έτσι είναι το μπάσκετ, άθλημα λαθών. Έκανε η Μακάμπι δύο λάθη, τα εκμεταλλευτήκαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι».

Για το αν έχει βάλει τέτοιο καλάθι στην προπόνηση: «Σουτάρω από το κέντρο, όχι τόσο πλάγια. Οπότε όχι, αλλά έμεινε για τα highlights».

«Μπράβο σε όλα τα παιδιά, παλέψαμε. Περιμένουμε και κάποιους τραυματίες να γυρίσουν όσο το συντομότερο. Να είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μείνουμε όλοι μαζί και να παλεύουμε το κάθε παιχνίδι».

Για το ότι αγωνίστηκε στην Κύπρο και μπροστά στην οικογένειά του: «Είναι ξεχωριστό. Τους έβλεπα πίσω από τον πάγκο, ήταν στεναχωρημένοι όταν πήγαμε να χάσουμε. Μου δίνουν δύναμη, η Κύπρος είναι η πατρίδα που γεννήθηκα, ζει η αδελφή μου, έχω πολλούς φίλους, φίλους του πατέρα μου. Έχω πει άπειρες φορές ότι και τις τρεις χώρες τις αγαπώ το ίδιο. Η Κύπρος έδωσε μια ευκαιρία στους γονείς μου, η αδελφή μου είναι εδώ, τα ανήψια μου, φίλοι μου. Πάντα θα έχει ένα ξεχωριστό μέρος στην καρδιά μου. Λένε ότι όταν παίζεις εντός έδρας βοηθούν η τύχη, τα στεφάνια. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι βοήθησε».