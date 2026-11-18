Σκηνές... απείρου κάλους στην «Palladozza» με πρωταγωνιστή έναν Ιταλό οπαδό, ο οποίος προχώρησε σε ρατσιστικά σχόλια εις βάρος παικτών του Παναθηναϊκού, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των «πρασίνων».

Σκηνές που δεν έχουν καμία θέση στα γήπεδα εκτυλίχθηκαν στη Μπολόνια, με πρωταγωνιστή έναν Ιταλό οπαδό, ο οποίος προχώρησε σε ρατσιστικά σχόλια εις βάρος παικτών του Παναθηναϊκού, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των «πρασίνων»

Συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος φίλαθλος, ο οποίος βρισκόταν στα courtside καθίσματα, δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, φέρεται να αποκάλεσε «animals» (ζώα) τους μαύρους παίκτες του «τριφυλλιού».

Στο επίκεντρο των προσβλητικών σχολίων βρέθηκαν κυρίως οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στον πάγκο, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονταν στη δωδεκάδα της αναμέτρησης.

Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση και τις διαμαρτυρίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκαλεί η φερόμενη στάση όσων βρίσκονταν στον χώρο, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία, ούτε οι υπεύθυνοι ασφαλείας ούτε οι άνθρωποι της Βίρτους Μπολόνια παρενέβησαν για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Μάλιστα, γίνεται λόγος ακόμη και για γέλια από πλευράς ανθρώπων της ασφάλειας, αντί για την αυτονόητη παρέμβαση απέναντι σε μια τέτοια συμπεριφορά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου της ομάδας, Βασίλη Παρθενόπουλου στη Nova:

«Υπήρξε μια απίστευτη φραστική επίθεση προς τους παίκτες. Τους φώναζαν ζώα (animals). Καλέσαμε την αστυνομία και τους security. Γελούσαν, απαξίωσαν την κατάσταση και τα μέτρα. Ήταν ματς χαρακτηρισμένο υψηλής επικινδυνότητας. Κανείς δεν ανταποκρίθηκε. Η δικαιολογία ήταν ότι ο κύριος που έκανε την επίθεση πλήρωσε πολλά χρήματα για να είναι εδώ. Ο ρατσισμός δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά, ούτε φυσικά στον αθλητισμό. Θα συνεχίσουμε θεσμικά και θα καταγγείλουμε στη Euroleague όσα έγιναν. Δεν τιμά το άθλημα ό,τι έγινε εδώ».

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