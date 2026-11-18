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O Γκερσόν Γιαμπουσέλε, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βίρτους Μπολόνια, τόνισε ότι οι «πράσινοι» έχουν ακόμη μπροστά τους αρκετό χρόνο για να παρουσιάσουν βελτιωμένη εικόνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε:

Για το τι έφταιξε και ήρθε η ήττα: «Έπαιζαν στο γήπεδό τους και έπαιξαν πιο σκληρά. Αυτό απλά».

Για το αν υπάρχει χώρος για βελτίωση: «Φυσικά, χάσαμε. Πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Πρέπει να παίζουμε πιο σκληρά σε κάθε παιχνίδι».

Για την ψυχολογία της ομάδας μετά τις ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους: «Πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Είναι ακόμη Νοέμβριος, έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε περιθώρια για βελτίωση και θα τα πάμε καλύτερα».

Το μήνυμά του προς τον κόσμο: «Προσπαθούμε, δεν είναι εύκολο, προφανώς δεν μπαίνουμε στους αγώνες με τη λογική πως θα χάσουμε. Είναι μέρος του παιχνιδιού, είτε κερδίζεις, είτε χάνεις. Προπονούμαστε σκληρά, παλεύουμε και θα βρούμε τρόπο να επιστρέψουμε στη θετική πλευρά και να βελτιωθούμε ώστε να γίνουμε καλύτεροι».