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Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, αφού ο Γκουστάβο Πουέρτα τραυματίστηκε σε αναμέτρηση της Εθνικής Κολομβίας και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.

O νεαρός μέσος πήρε φανέλα βασικού στην φιλική αναμέτρηση της Κολομβίας με την Χιλή, όμως στο 42' σε μια διεκδίκηση της μπάλας έβαλε άτσαλα το πόδι και άμεσα έδειξε να πονάει αρκετά.

Άμεσα το ιατρικό τιμ της Εθνικής Κολομβίας, έσπευσε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Πουέρτα, που χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Πουέρτα να ξεσπάει σε κλάματα πιάνοντας το γόνατό του.

Πλέον, ο Πουέρτα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο γόνατο, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα».

Δείτε παρακάτω video με τον τραυματισμό του Πουέρτα: