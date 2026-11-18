O νεαρός μέσος πήρε φανέλα βασικού στην φιλική αναμέτρηση της Κολομβίας με την Χιλή, όμως στο 42' σε μια διεκδίκηση της μπάλας έβαλε άτσαλα το πόδι και άμεσα έδειξε να πονάει αρκετά.
Άμεσα το ιατρικό τιμ της Εθνικής Κολομβίας, έσπευσε για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Πουέρτα, που χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Πουέρτα να ξεσπάει σε κλάματα πιάνοντας το γόνατό του.
Πλέον, ο Πουέρτα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο γόνατο, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να κάθονται σε «αναμμένα κάρβουνα».
Δείτε παρακάτω video με τον τραυματισμό του Πουέρτα:
no tiene sentido lo que le acaban de hacer gustavo puerta, no puedes entrar asi nunca y menos en un partido amistoso. parece ser una lesion bastante fuerte, el jugador se retiro del campo llorando https://t.co/MaqMzBKmSx— Yaserismo (@Yaserismo) November 17, 2026