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Οι Νιου Γιορκ Νικς αν και αγχώθηκαν αρκετά πέρασαν από την έδρα των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας με 111-102.

Oι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 29-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Νικς ανέβασαν απόδοση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 31-21, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 54-50.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν η σειρά των Ράπτορς να βγάλουν αντίδραση, με τους Καναδούς να κάνουν επί μέρους 33-26 για να μπουν στην τελευταία περίοδο έχοντας προβάδισμα τριών πόντων (83-80).

Οι Νεοϋορκέζοι, όμως ήταν αποφασισμένοι να πάρουν το διπλό και έκαναν νέα ανατροπή, αφού με επί μέρους 31-19 στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, οι περσινοί πρωταθλητές του NBA, άλωσαν την έδρα των Ράπτορς.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Αρ Τζέι Μπάρετ να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς έχοντας 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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