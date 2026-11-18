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Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς με μια... εξωγήινη εμφάνιση οδήγησε το Ιλινόι σε άνετη επικράτηση επί του Ντιούκ (99-78), «βομβαρδίζοντας» το αντίπαλο καλάθι.

Ο γιος του θρυλικού Πέτζα Στογιάκοβιτς, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 46 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 32 λεπτά συμμετοχής, με 14/21 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 16/20 βολές.

O 22χρονος γκαρντ που διανύει εξαιρετική σεζόν με 22.3 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ ανά αγώνα σε πέντε αναμετρήσεις, πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνισή στην κολεγιακή καριέρα του.

Παράλληλα οι 46 πόντοι που σημείωσε ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, αποτελούν και την καλύτερη επίδοση την φετινή σεζόν στην Division 1 του NCAA, με τον νεαρό γκαρντ να «σπάει» τα κοντέρ.