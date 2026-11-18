Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί των Σπερς, φεύγοντας από το Σαν Αντόνιο με ένα μεγάλο διπλό (105-93).

Οι γηπεδούχοι έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 33-26 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Πίστονς αντέδρασαν και έκαναν επί μέρους 29-21 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, κλείνοντας το ημίχρονο προηγούμενοι με 55-54.

Στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, έκαναν επί μέρους 23-18 και μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, έχοντας πάρει προβάδισμα έξι πόντων (78-72).

Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη «μάχη», με τους Σπερς να πλησιάζουν στο σκορ, όμως οι Πίστονς άντεξαν στο φινάλε και έφυγαν από το Σαν Αντόνιο πανηγυρίζοντας ένα μεγάλο διπλό.

O Kέιντ Κάνινγχαμ με 27 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πίστονς, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να ξεχωρίζει για τους Σπερς, έχοντας 25 πόντους και 18 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης