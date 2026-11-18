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Μέσα σε λίγες ώρες οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς πανηγύρισαν δύο φορές απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας αυτή τη φορά με 106-105.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11), οι «Λύκοι» επιβλήθηκαν των Μπλέιζερς με 106-98, ενώ τα ξημερώματα της Τετάρτης (18/11), οι γηπεδούχοι δυσκολεύτηκαν περισσότερο για να κάμψουν την αντίσταση των αντιπάλων τους.

Το ματς ήταν ντέρμπι από το ξεκίνημά του με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκειά τους και τους Μπλέιζερς να φτάνουν κοντά στη νίκη, αφού προηγήθηκαν με 105-101, 58'' πριν την λήξη του αγώνα.

Οι Τίμπεργουλβς όμως με τρίποντο του Ντοσούνμου και δίποντο του ΜακΝτάνιελς, έκαναν την ανατροπή και έφτασαν σε δεύτερη σερί νίκη απέναντι στο Πόρτλαντ, αφού οι Μπλέιζερς δεν είχαν απαντήσεις.

O Άιο Ντοσούνμου ήταν ο κορυφαίος των νικητών έχοντας 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Τζρου Χολιντέι να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς, με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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