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Θετική παρουσία είχε ο Φακούντο Πελίστρι στο φιλικό 5-0 της εθνικής Ουρουγουάης επί της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι στο 74' και στιγμές αργότερα κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον τερματοφύλακα, με το οποίο ο Ντε λα Κρους έκανε το 3-0 για την "σελέστε".

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