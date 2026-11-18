Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο The 2night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Αποκάλυψε πώς είναι τώρα η σχέση του με τον Απόστολο Τσιτσιπά, ενώ μίλησε και για τη στάση των ελληνικών μέσων ενημέρωσης απέναντί του.

Αρχικά ρωτήθηκε αν έχει νιώσει ποτέ άβολα με κάποια ερώτηση σε συνέντευξη. «Έχει τύχει να μου συμβεί κάτι τέτοιο σε συνέντευξη. Οπότε το έχω πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Αλλά επειδή ξέρω ότι η προσωπικότητά μου είναι πολύ εύκολη στο να απαντήσω στο οτιδήποτε με ρωτήσει κάποιος, δεν έχω και πάρα πολύ κόμπλεξ με αυτό. Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι βολεύομαι με οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα με ενοχλούσε τόσο πολύ όσο θα ενοχλούσε κάποιον άλλον. Είμαι πολύ πιο οκ σε αυτά τα πράγματα».

«Δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση»

Εξέφρασε και παράπονα για την αντιμετώπισή του από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. «Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, γιατί κυρίως στο εξωτερικό τα βλέπω όλα αυτά. Κυρίως όταν ταξιδεύω στα διάφορα τουρνουά στα οποία παίζω. Δεν παρακολουθώ πολλά από τα ελληνικά μίντια, η αλήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο να τα αγνοήσεις όλα. Πιστεύω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα λίγο πικραμένος και αδικημένος και ένιωσα ότι δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση από τα ελληνικά μίντια. Αλλά ξέρω μέσα μου ότι δεν μπορείς, δυστυχώς, να έχεις ούτε καν το τέλειο image, αλλά ούτε καν πάντα να έχεις τις σωστές απόψεις και τις καλύτερες απόψεις από όλους. Οπότε, για εμένα, και οι κακές απόψεις είναι σημαντικές, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά σου. Σαν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι».

«Έχω τύψεις»

Στη συνέχεια μίλησε για τα ξεσπάσματά του και παραδέχτηκε ότι δεν του αρέσει αυτή η εικόνα. «Όταν ξεσπάω, δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, παθαίνω μπλακάουτ. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι δεν μπορώ να ξεσπάσω, δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω, γιατί όλες οι κάμερες είναι πάνω μου. Όταν βλέπω αυτά τα βίντεο, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα. Δεν μου αρέσει που έφτασα σ' αυτό το σημείο να πω αυτά τα πράγματα ή να ξεσπάσω με αυτό τον τρόπο. Έχω τύψεις γιατί είναι κακό και για εμένα και για την οικογένειά μου. Εκείνη τη στιγμή όμως, έχεις το άγχος του αγώνα και το άγχος των πόντων για τη συνολική κατάταξη. Κάνουμε τόσες πολλές ώρες προπόνηση, προσπαθώντας να βελτιωθούμε και μπορεί να βλέπεις ότι η βελτίωση δεν έρχεται μέσα στον αγώνα».

Αναφερόμενος στον πατέρα του, είπε ότι η σχέση του είναι «φυσιολογική», παρά τον επαγγελματικό «χωρισμό» τους. «Η σχέση μου με τον πατέρα μου, ως πατέρας και γιος, είναι απολύτως φυσιολογική. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω ζητήσει συγγνώμη στον πατέρα μου και αυτός σε εμένα. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο. Η επαγγελματική μας σχέση είχε φτάσει σε ένα τοξικό σημείο, δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ήταν δύσκολο».

«O πατέρας μου με βοήθησε να γίνω άντρας»

Όταν ρωτήθηκε αν του λείπει, είπε: «Με τον πατέρα μου έχουμε περάσει μαγικές στιγμές μαζί στο tour. Έχουμε περάσει πολύ ωραίες στιγμές και εκτός γηπέδων. Έφτασα, όμως, σε ένα σημείο που έψαχνα κάτι διαφορετικό και ήταν πολύ καλό για μένα να βρω κάποιον που έχει μια άλλη προοπτική, ώστε να με βοηθήσει με έναν διαφορετικό τρόπο. Το ότι με άφησε να αναπνεύσω και να κάνω τα δικά μου βήματα, με βοήθησε να γίνω άντρας, να πάρω αποφάσεις και να χτίσω τη δική μου ζωή σε αυτό που κάνω τόσα χρόνια».

Ανέφερε, επίσης, ότι θα ήθελα κάποια μέρα να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο, ότι έχει νιώσει καταπίεση με την καθημερινότητα του τένις και ότι κάνει ψυχοθεραπεία μια φορά την εβδομάδα. Αποκάλυψε ότι είχε σκεφτεί να τα παρατήσει πριν από 12 χρόνια λόγω της απόδοσής του, ενώ μιλώντας για σχέσεις είπε ότι δεν είναι άνθρωπος που ζηλεύει.

Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μια σχέση του, απάντησε να μην τα έχει καλά η σύντροφός του με τους γονείς του. «Αυτή τη στιγμή, όλα είναι όπως τα θέλω», ξεκαθάρισε!

Χαρακτήρισε ως μεγαλύτερο challenge για εκείνον τη νίκη επί του Κάρλος Αλκαράθ («έχει στοιχεία και από τους τρεις μεγάλους») και έβαλε, μάλιστα, στοίχημα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: αν καταφέρει να λυγίσει τον Ισπανό, θα κουρευτεί!

Tέλος, είπε ότι θα ήθελε να γνωρίσει τον Μπραντ Πιτ και τον Έρλινγκ Χάαλαντ και να τον ενσαρκώσει σε ταινία ο Μπράντλεϊ Κούπερ.