Ο τεχνικός της Ίντερ, μετά την ανάδειξή του ως ο κορυφαίος προπονητής της περσινής σεζόν στην Serie A, κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις συγκρίσεις με τον Ζοσέ Μουρίνιο, τον οποίο χαρακτήρισε σπουδαίο προπονητή.

Μετά την παραλαβή του βραβείου, ο προπονητής των «νερατζούρι» αναφέρθηκε στην ευκαιρία που του έδωσε ο σύλλογος, αλλά και στην προσπάθεια να διατηρήσει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο.

«Σκέφτομαι την ευκαιρία που μου δόθηκε, τον σύλλογο που με εμπιστεύτηκε, τα παιδιά και όσα καλά έχω καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθώ να διατηρήσω ένα υψηλό επίπεδο και σημαντικά στάνταρ για την ομάδα μας και το ιταλικό ποδόσφαιρο στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν, πάντως, οι δηλώσεις του όταν ρωτήθηκε για τις συγκρίσεις με τον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Κίβου είχε συνεργαστεί με τον Πορτογάλο τεχνικό ως ποδοσφαιριστής στην ιστορική σεζόν 2009-10, όταν η Ίντερ κατέκτησε το τρεμπλ, ωστόσο δεν έκρυψε την αμηχανία του απέναντι σε τέτοιου είδους παραλληλισμούς.

«Το να με συγκρίνουν με τον Μουρίνιο είναι υπερβολικό και με φέρνει σε δύσκολη θέση. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής και εγώ μόλις ξεκίνησα. Ελπίζω να καταφέρω να κατακτήσω έστω ένα μέρος από όσα έχει κερδίσει. Θα ήμουν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος και ακόμη πιο χαρούμενος προπονητής», τόνισε.