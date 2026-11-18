Έχει αποφύγει τα χειρότερα ο Γκουστάβο Πουέρτα, αλλά θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς στο γόνατο.

Συναγερμός σήμανε στην Κολομβία και τον… Πειραιά με τον τραυματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα τα ξημερώματα, στο φιλικό παιχνίδι με τη Χιλή. Ο μέσος του Ολυμπιακού αποχώρησε στο 42’ με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας τραυματίστηκε στο γόνατο. Μάλιστα, έδειχνε να πονάει πολύ και αποχώρησε από το γήπεδο με δάκρυα στα μάτια.

Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου της Κολομβίας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Αουγκούστο Λοντόνο, είναι κάπως καθησυχαστική, καθώς αποκλείστηκε η ρήξη πρόσθιου χιαστού. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις που θα δείξουν ακριβώς το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί.

Ο τραυματισμός του Πουέρτα προκαλεί ανησυχία και στον Ολυμπιακό, καθώς πρόκειται για ένα βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν θέλει να τον στερηθεί για μεγάλο διάστημα.