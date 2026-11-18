Συναγερμός σήμανε στην Κολομβία και τον… Πειραιά με τον τραυματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα τα ξημερώματα, στο φιλικό παιχνίδι με τη Χιλή. Ο μέσος του Ολυμπιακού αποχώρησε στο 42’ με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας τραυματίστηκε στο γόνατο. Μάλιστα, έδειχνε να πονάει πολύ και αποχώρησε από το γήπεδο με δάκρυα στα μάτια.
Ωστόσο, η πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου της Κολομβίας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Αουγκούστο Λοντόνο, είναι κάπως καθησυχαστική, καθώς αποκλείστηκε η ρήξη πρόσθιου χιαστού. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις που θα δείξουν ακριβώς το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί.
Ο τραυματισμός του Πουέρτα προκαλεί ανησυχία και στον Ολυμπιακό, καθώς πρόκειται για ένα βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν θέλει να τον στερηθεί για μεγάλο διάστημα.
ATENCIÓN. Inicialmente el primer informe médico descartó ruptura del ligamento cruzado en la rodilla de Gustavo Puerta. Hubo distensión y seguirá la evolución con tratamiento. Mañana se confirmaran los exámenes. Que descanso grande.— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 18, 2026