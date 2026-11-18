Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 18 πόντους αλλά ο Κουέντιν Γκράιμς έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του (47 πόντοι με 10/14 τρίποντα) και οδήγησε τους «Λιμνανθρώπους» στη νίκη στην παράταση με 118-114.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς φιλοξένησαν τους Σάρλοτ Χόρνετς στο «Crypto.com» και είχαν στο μυαλό τους μόνο την ένατη συνεχόμενη νίκη. Το παιχνίδι δεν κύλησε όπως ήθελαν οι «Λιμνάνθρωποι», οι οποίοι βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 18 πόντους. Ωστόσο, ο Κουέντιν Γκράιμς έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του, οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 118-114. Έτσι, πλέον οι Λέικερς έχουν το καλύτερο ρεκόρ στην λίγκα με 13-2, ενώ οι Χόρνετς «έπεσαν» στο 4-10.

Κορυφαίος παίκτης των Λέικερς αλλά και του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον Κουέντιν Γκράιμς, ο οποίος σε 41:33 στο παρκέ είχε 47 πόντους με 16/24 σουτ, 10/14 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Λούκα Ντόντσιτς μέτρησε 36 πόντους (13/34 σουτ, 5/16 τρίποντα, 5/7 βολές), 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 42:20, ενώ κομβικός ήταν και ο Ματίς Τάιμπουλ με 7 πόντους (2/6 σουτ, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 31:12.

Από την άλλη, ο Μπράντον Μίλερ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 28 πόντους (10/19 σουτ, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 32:23 και ο Ναζ Ριντ προσέθεσε 23 πόντους (8/18 σουτ, 4/10 τρίποντα, 3/4 βολές), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 41:30.

Πήραν τον έλεγχο του αγώνα οι Χόρνετς και πήγαν στο +7 στα αποδυτήρια

O Λούνεϊ άνοιξε το σκορ του αγώνα, με τους Ουίλιαμς, Μίλερ και Ριντ να βάζουν μπροστά τους Χόρνετς με 2-7. Γκράιμς και ΛαΡάβια έριξαν την διαφορά στον πόντο (8-9), αλλά ακολούθησε το τρίποντο του Μίλερ για το 8-12. Τελικά, ο Βαντερμπίλτ έβαλε ξανά μπροστά τους «Λιμνανθρώπους» (15-14) και το ίδιο έκανε και ο Γκράιμς με τρίποντο, μετά τις τρεις βολές του Μίλερ (18-17). Ο τελευταίος ευστόχησε και σε τρίποντο για το 18-20 και οι Ριντ και Καλκμπρένερ έδωσαν προβάδισμα τεσσάρων πόντων στους φιλοξενούμενους (20-24). Γκράιμς και Ριντ «αντάλλαξαν» τρίποντα για το 23-27 και τελικά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 30-34.

Q's getting BUCKETS https://t.co/3396JLWnGh — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 18, 2026

Ο Γκράιμς με back-to-back τρίποντα έδωσε το προβάδισμα στους Λέικερς (36-34), αλλά οι Χόρνετς με τους Ουάιτ και Ουίλιαμς έτρεξαν ένα 8-0 για το 36-42. Ο Σέξτον έβαλε στοπ στο σερί, αλλά ακολούθησε ακόμα ένα με τους Ουίλιαμς, Άντερσον και Καλκμπρένερ και έτσι η διαφορά ανέβηκε στους 11 (38-49). Ο Μίλερ «απάντησε» στο τρίποντο του Τάιμπουλ (41-52) και μετά ανέλαβε ο Ντόντσιτς, ο οποίος πέτυχε έξι σερί πόντους για τους Λέικερς για το (47-57). Μαμουκελασβίλι και Βαντερμπίλτ έριξαν σε μονοψήφιοι νούμερο την διαφορά (50-57) και τελικά οι Λέικερς πήγαν στα αποδυτήρια στο -7 (59-66).

Τρομερή επιστροφή από το -18 και στην παράταση το ματς

Ντιαμπατέ και Μίλερ έφεραν τους Χόρνετς ξανά στο +10 (61-71), αλλά ο Γκράιμς με έξι αναπάντητους πόντους μείωσε σε 67-71. Ο Ντόντσιτς «απάντησε» στο τρίποντο του Μίλερ, ακολούθησε αυτό του Ουίλιαμς για το 72-79 και οι Τζέιμς και Μίλερ διαμόρφωσαν το 72-84. Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει και ο Ουάιτ κατάφερε να φέρει τους Χόρνετς στο +18 (74-92), η οποία ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Ντόντσιτς και Σέξτον πέτυχαν πέντε πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα και έτσι μείωσαν σε 81-94

Οι Λέικερς με τους Σέξτον, Κούπερ, Μαμουκελασβίλι και Γκράιμς έτρεξαν ένα σερί 6-2 για το 87-97 και με back-to-back τρίποντα του τελευταίου έριξαν σε μονοψήφιο νούμερο την διαφορά (93-99). Μετά το καλάθι του Ουίλαιμς και τη βολή του Ριντ, ο Γκράιμς με ακόμη ένα τρίποντο και βολές μείωσε σε 98-102. Μετά από συνεχόμενες χαμένες επιθέσεις από τις δύο πλευρές, ο Γκράιμς με τρίποντο έριξε τη διαφορά στον πόντο και ο Ντόντσιτς με ακόμα ένα ισοφάρισε σε 104-104. Ο Νιλ ευστόχησε και αυτός και έβαλε ξανά μπροστά τους Χόρνετς (104-107) και με 33” να απομένουν ο Ουάιτ ανέβασε την διαφορά στους 4 (106-110). Ο Γκράιμς ευστόχησε σε lay-up και με τρίποντο στα 2” μετά την βολή του Ουάιτ διαμόρφωσε το τελικό 111-111 της κανονικής διάρκειας και έστειλε το ματς στην παράταση.

Quentin. CLUTCH. https://t.co/PrwBDyo3qT — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 18, 2026

Βρήκαν τις λύσεις οι Λέικερς και ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή

Η παράταση ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο του Ριντ αλλά οι Λέικερς με τους Σέξτον και Ντόντσιτς πέρασαν ξανά μπροστά με 115-114. Με 18” να απομένουν οι Λέικερς έβγαλαν μια καλή άμυνα και άφησαν 3” στους Χόρνετς, αλλά οι διαιτητές τους έδωσαν 14” επίθεση, επειδή ο Ριντ… μάτωσε. Ωστόσο, ο Γκράιμς έβγαλε ακόμα μια μεγάλη άμυνα, κέρδισε την κατοχή και ευστόχησε σε 2/2 βολές για το 117-114. Το ίδιο έκανε και ο Τάιμπουλ στα 9”, ο οποίος έκλεψε και με 1/2 βολές διαμόρφωσε το 118-114.

Quentin Grimes: BUCKET-GETTER https://t.co/DYqNchQN7K — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 18, 2026

Τα δωδεκάλεπτα: 30-34, 59-66, 81-94, 111-111, 118-114 (παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.