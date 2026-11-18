Ο Παναθηναϊκός Aktor παρουσίασε τις γνωστές -πλέον- παθογένειες στη Μπολόνια, ηττήθηκε από τη Βίρτους (84-79) και απέκτησε έναν... ανανεωμένο «οδηγό» όσων θα πρέπει να αποφύγει στη συνέχεια της σεζόν. Αποστολή στην Ιταλία.

Στη συνέντευξη Τύπου στη Μπολόνια ρωτήσαμε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα 17 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους και στην απάντησή του στάθηκε -και- στα 10 λάθη του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο; Για μια ομάδα που είχε προετοιμάσει τον αγώνα με πρώτο στόχο να ελέγξει τον ρυθμό του, πολύ μεγάλη.

Κάθε φορά που οι «πράσινοι» πουλούσαν την μπάλα, έδιναν στους Ιταλούς την ευκαιρία να τρέξουν, να κάνουν το... κομμάτι τους, αυτό που απολαμβάνουν παραπάνω. Κι όταν προλάβαιναν να στήσουν την άμυνά τους οι φιλοξενούμενοι και τους οδηγούσαν σε άστοχο σουτ, έπρεπε συχνά να τους μαρκάρουν από την αρχή, έπειτα από ένα χαμένο ριμπάουντ.

Έτσι, η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού έβαλε τέλος σε ένα σερί πέντε ηττών και ανέβηκε στο 5-7. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, από την άλλη, υποχώρησαν στο 8-4, έπεσαν για πρώτη φορά φέτος από την κορυφή της βαθμολογίας της regular season και έχουν μπροστά τους άλλα τρία εκτός έδρας παιχνίδια. Το πρώτο, μάλιστα, έρχεται την Πέμπτη (19/11) στο Κάουνας, απέναντι στη Ζαλγκίρις που τους... έπιασε στη βαθμολογία.

Τι θα «πάρουν» μαζί τους από την Ιταλία οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης; Για αρχή, την εικόνα των δύο σέντερ της Βίρτους. Ο Αλιού Ντιαρά χρειάστηκε λιγότερα από 20 λεπτά για να βάλει 15 πόντους και να κατεβάσει 9 ριμπάουντ. Ο Μουχάμετ Ντιούφ πρόσθεσε άλλους 15 πόντους, εκτέλεσε 11 βολές και κέρδισε 8 φάουλ. Ο καθένας τους πήρε από πέντε επιθετικά ριμπάουντ. Οι δυο τους έμοιαζαν σαν σέντερ... πολλών εκατομμυρίων. Όποιον από τους δύο κι αν είχε στο παρκέ ο Μουμπρού, μπορούσε να περιμένει δεύτερες κατοχές. Συνολικά αυτές απέφεραν 19 πόντους στους γηπεδούχους.

Από το πρώτο λάθος μέχρι το τελευταίο box out

Ο Ομπράντοβιτς, λοιπόν, έδωσε την εξής απάντηση για το πρόβλημα στα ριμπάουντ και το πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει.

«Αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από πολλά άλλα. Είναι αλήθεια ότι πήραν 17 επιθετικά ριμπάουντ. Πριν το ματς το συζητήσαμε αυτό, ότι είναι ομάδα που παίζει στο τρανζίσιον. Το πλάνο μας ήταν να ελέγξουμε την επίθεση και να μην τους αφήσουμε να σκοράρουν εύκολα. Στο πρώτο ημίχρονο έχουμε 10 λάθη. Μεγάλος αριθμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι πρέπει να παλέψουν. Το συζητάμε αυτό. Δεν είναι δουλειά μόνο των ψηλών. Όλοι πρέπει να είναι εκεί και να παλεύουν για τα ριμπάουντ».

Ο Ίζακ Μπόνγκα εξήγησε στη "NOVA" την οπτική των παικτών. Ο Γερμανός φόργουορντ αναγνώρισε πως οι συμπαίκτες του και ο ίδιος έχασαν τη συγκέντρωσή τους στα box out. Έχει ενδιαφέρον η επισήμανσή του, γιατί ο Παναθηναϊκός Aktor πήρε συνολικά πράγματα από τους φόργουορντ του, αλλά δεν ήταν αρκετά. Ο Μπόνγκα είχε 10 πόντους και 2 κοψίματα σε 16', ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έκλεψε 4 μπάλες και μοίρασε 3 ασίστ, ενώ αμφότεροι τελείωσαν το ματς χωρίς λάθος. Υπήρξαν καλές προσωπικές άμυνες. Εκείνο που έλειψε ήταν η συνέπεια και των πέντε μέχρι... να αλλάξει χέρια η μπάλα.

Στην άλλη πλευρά του παρκέ, τα 13 λάθη στο 40λεπτο κρύβουν μια λεπτομέρεια που εξηγεί αρκετά για το 84-79. Τα 10λ. είχαν ήδη γίνει στην ανάπαυλα και η Βίρτους πήρε συνολικά 21 πόντους από «πράσινα» λάθη. Στο δεύτερο μέρος το «τριφύλλι» προστάτευσε καλύτερα την μπάλα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Άλλωστε, στην τελική ευθεία του έλειψε ο παίκτης που θα «διάβαζε» την άμυνα, θα έβαζε τους υπόλοιπους στις θέσεις τους, εξασφαλίζοντας μια καλή εκτέλεση. Σε μια βραδιά με 8/26 τρίποντα (30,8%), αυτή η ανάγκη έγινε ακόμα μεγαλύτερη.

Με άλλα λόγια, όπως είπε ο "Hoopfellas" στη "Magic Euroleague", η κριτική γύρω από το «τριφύλλι» αυτό το διάστημα μοιάζει με μια κασέτα που παίζει στο replay. Άλλωστε, πριν από λίγες μέρες είχαμε γράψει στο SDNA: «Playmaking, ριμπάουντ, επιλογή σουτ: Αυτά «πληγώνουν» τον Παναθηναϊκό».

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο βρήκε 7 φορές συμπαίκτη του για καλάθι, αλλά και πάλι δεν ξεχώρισε. Ο Κώστας Σλούκας έδωσε 10 πόντους σε 17' και ο Κέντρικ Ναν ήταν πρώτος σκόρερ και πρώτος ριμπάουντερ του «τριφυλλιού» (18π., 8ριμπ.). Κι όμως, για δεύτερο σερί παιχνίδι μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, οι «πράσινοι» έφυγαν με την αίσθηση πως ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν, όμως στις κρίσιμες κατοχές... απομακρύνθηκαν από το πλάνο τους.

Ο «οδηγός» της Μπολόνια, λοιπόν, έχει άμεση χρησιμότητα. Στη «Zalgirio Arena», με τον Κάρσεν Έντουαρντς να πετάει «φωτιές» και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να περιμένει στη ρακέτα... τρομάζοντας κάθε αντίπαλη, οποιαδήποτε εύκολη (ή «φτηνή») απώλεια μπάλας και οποιοδήποτε χαμένο μπλοκ άουτ θα δίνουν στη ομάδα του Τόμας Μασιούλις ακριβώς το παιχνίδι που θέλει.

Θυμίζουμε πως μετά τη Λιθουανία ακολουθούν η Βαλένθια και η Μπεσίκτας. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός Aktor έχει κάθε λόγο να αρχίσει τις διορθώσεις από την πρώτη κιόλας κατοχή στο Κάουνας, έχοντας τον... οδηγό όσων πρέπει να μην επαναλάβει.