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Το σημάδι που του άφησε η σύγκρουση με τον Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς στην αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σερβία «αποκάλυψε» ο Βαγγέλης Παυλίδης, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία στα social media.

Η Εθνική Ελλάδας επικράτησε με 1-0 της Σερβίας στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα και δείχνοντας αντίδραση μετά το προηγούμενο παιχνίδι της στο Άμστερνταμ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης δεν έλειψαν και οι... σοκαριστικές στιγμές, με πρωταγωνιστή τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος δέχθηκε ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι.

Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Μπενφίκα δέχθηκε αγκωνιά από τον Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς κατά τη διάρκεια μιας στατικής φάσης, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί σχεδόν αμέσως ένα ιδιαίτερα έντονο πρήξιμο στο μέτωπό του.

Το μέγεθος του χτυπήματος αποτυπώθηκε και σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δείχνοντας το μεγάλο καρούμπαλο που του άφησε η συγκεκριμένη φάση.

Πέρα από το στιγμιότυπο του τραυματισμού του, ο διεθνής επιθετικός θέλησε να στείλει και το δικό του μήνυμα για την αντίδραση της «γαλανόλευκης», ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τη στήριξή του.

«Το αποτέλεσμα της Παρασκευής μάς πείσμωσε και δώσαμε την απάντησή μας χθες στο γήπεδο. Παλέψαμε ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξή σας, από τον Βόλο μέχρι κάθε γωνιά του κόσμου! Συνεχίζουμε όλοι μαζί!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.