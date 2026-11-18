Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς μίλησε για τον χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό κι εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον του στους Πράσινους.

Ο 21χρονος μέσος αγωνίστηκε βασικός στη φιλική νίκη της εθνικής Κροατίας U21 επί της Γερμανίας με 3-2 και μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για την παρουσία του στο Τριφύλλι.

Μιλώντας αρχικά για τη νίκη της ομάδας του, είπε: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Στην αρχή μπορούσαμε ακόμη να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά εμείς είμαστε η Κροατία, δεν τα παρατάμε ποτέ και στο τέλος καταφέραμε να νικήσουμε. Δόξα τω Θεώ, η ποιότητα παραμένει. Παρότι μπορεί να μην αγωνίζομαι πολύ, πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί σημαντικά στον τακτικό τομέα.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα πάμε με υψηλούς στόχους. Δεδομένου ότι πολλοί σκάουτερ και προπονητές παρακολουθούν το Euro Κ21, πιστεύω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές και όλες οι ομάδες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Ενώ για τον χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό: «Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Προσπαθώ, δουλεύω και προπονούμαι. Στην αρχή τα πράγματα ξεκίνησαν καλά, στη συνέχεια όμως υπήρξε μια μικρή στασιμότητα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω να παλεύω και πιστεύω ότι στο τέλος όλη αυτή η προσπάθεια θα ανταμειφθεί».