Ο φορμαρισμένος Άρης υποδέχεται στο Nick Gallis Hall (20:00) την ΛεΜάν, ενώ ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Βαρκελώνη κόντρα στην Μανρέσα (21:30).

Άρης και ΠΑΟΚ ρίχνονται στην μάχη του Eurocup. Οι φορμαρισμένοι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται στο Nick Gallis Hall (20:00) την ΛεΜάν για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βρίσκεται στην καλύτερη της φάση μέσα στην σεζόν, προερχόμενη από σπουδαία εμφάνιση και νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό.

O Άρης με ρεκόρ 6-1 βρίσκεται στην 2η θέση του ομίλου, με την γαλλική ομάδα να μετρά 4-3.

Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Βαρκελώνη κόντρα στην Μανρέσα (21:30). Ο Δικέφαλος του Βορρά μετρά 5 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και μετρά 5-2 ρεκόρ, όντας πίσω μόνο από τον Μπαχτσεσεχίρ, ισοβαθμώντας με την ισπανική ομάδα στην 2η θέση.