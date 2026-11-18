Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στο 2-1, ισοβαθμώντας με την Αντβέρπ, ενώ η ουγγρική αντίπαλός της έχει μία νίκη και δύο ήττες. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 72-66 στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, στη Σομπατέλι, και θέλουν να επαναλάβουν την καλή αμυντική τους εμφάνιση, αξιοποιώντας αυτή τη φορά και την έδρα τους. Η Φάλκο, ωστόσο, θα αναζητήσει το αποτέλεσμα που θα την επαναφέρει στη διεκδίκηση της πρόκρισης.
Για την ΑΕΚ, το παιχνίδι αποκτά πρόσθετη σημασία μετά την ήττα από τη Δόξα Λευκάδας Elabet στη Stoiximan GBL. Η αντίδραση και η ενέργεια από το ξεκίνημα θα είναι κρίσιμες, όπως και ο έλεγχος των ριμπάουντ και του ρυθμού.
Θυμίζουμε ότι ο Φλιώνης και ο Κατσίβελης είναι αμφίβολοι, ενώ εκτός παραμένουν οι Σκορδίλης, Μπράουν, Λεκαβίτσιους, Φίζελ και Ουίλιαμς.