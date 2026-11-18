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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία του ΝΒΑ μετά τις πέντε αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν.

Οι Νιου Γιορκ Νικς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς με 111-102, ενώ οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κέρδισαν με 106-105 τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πήραν το ντέρμπι με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (105-93) και οι Γιούτα Τζαζ… διέλυσαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 132-107.

Τέλος, οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον τρομερό Κουέντιν Γκράιμς έφτασαν τις εννέα συνεχόμενες νίκες, αφού επικράτησαν με 118-114 στην παράταση απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Αναλυτικά:

Τορόντο Ράπτορς - Νιου Γιορκ Νικς 102-111

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 106-105

Σαν Αντόνιο Σπερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 93-105

Λος Άντζελες Κλίπερς - Γιούτα Τζαζ 107-32

Λος Άντζελες Λέικερς - Σάρλοτ Χόρνετς 118-114

Ανατολή:

1) Φιλαδέλφεια Σίξερς 12-3

2) Μπόστον Σέλτικς 11-3

3) Ντιτρόιτ Πίστονς 9-4

4) Μαϊάμι Χιτ 8-6

5) Ατλάντα Χοκς 8-6

6) Νιου Γιορκ Νικς 8-6

7) Κλίβελαντ Καβαλίερς 8-7

8) Ορλάντο Μάτζικ 6-7

9) Τορόντο Ράπτορς 5-9

10) Ιντιάνα Πέισερς 5-9

11) Σάρλοτ Χόρνετς 4-10

12) Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 4-11

13) Μπρούκλιν Νετς 3-10

14) Σικάγο Μπουλς 3-10

15) Μιλγουόκι Μπακς 1-13

Δύση:

1) Λος Άντζελες Λέικερς 13-2

2) Σαν Αντόνιο Σπερς 12-3

3) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 11-4

4) Χιούστον Ρόκετς 11-4

5) Μέμφις Γκρίζλις 10-4

6) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 9-5

7) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 9-5

8) Ντένβερ Νάγκετς 7-5

9) Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 8-6

10) Ντάλας Μάβερικς 7-7

11) Φοίνιξ Σανς 6-7

12) Νιου Ορλίνς Πέλικανς 5-10

13) Λος Άντζελες Κλίπερς 4-9

14) Γιούτα Τζαζ 2-13

15) Σακραμέντο Κινγκς 1-12