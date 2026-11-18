Οι Νιου Γιορκ Νικς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς με 111-102, ενώ οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κέρδισαν με 106-105 τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.
Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πήραν το ντέρμπι με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (105-93) και οι Γιούτα Τζαζ… διέλυσαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 132-107.
Τέλος, οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον τρομερό Κουέντιν Γκράιμς έφτασαν τις εννέα συνεχόμενες νίκες, αφού επικράτησαν με 118-114 στην παράταση απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς.
Αναλυτικά:
Τορόντο Ράπτορς - Νιου Γιορκ Νικς 102-111
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 106-105
Σαν Αντόνιο Σπερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 93-105
Λος Άντζελες Κλίπερς - Γιούτα Τζαζ 107-32
Λος Άντζελες Λέικερς - Σάρλοτ Χόρνετς 118-114
Ανατολή:
1) Φιλαδέλφεια Σίξερς 12-3
2) Μπόστον Σέλτικς 11-3
3) Ντιτρόιτ Πίστονς 9-4
4) Μαϊάμι Χιτ 8-6
5) Ατλάντα Χοκς 8-6
6) Νιου Γιορκ Νικς 8-6
7) Κλίβελαντ Καβαλίερς 8-7
8) Ορλάντο Μάτζικ 6-7
9) Τορόντο Ράπτορς 5-9
10) Ιντιάνα Πέισερς 5-9
11) Σάρλοτ Χόρνετς 4-10
12) Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 4-11
13) Μπρούκλιν Νετς 3-10
14) Σικάγο Μπουλς 3-10
15) Μιλγουόκι Μπακς 1-13
Δύση:
1) Λος Άντζελες Λέικερς 13-2
2) Σαν Αντόνιο Σπερς 12-3
3) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 11-4
4) Χιούστον Ρόκετς 11-4
5) Μέμφις Γκρίζλις 10-4
6) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 9-5
7) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 9-5
8) Ντένβερ Νάγκετς 7-5
9) Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 8-6
10) Ντάλας Μάβερικς 7-7
11) Φοίνιξ Σανς 6-7
12) Νιου Ορλίνς Πέλικανς 5-10
13) Λος Άντζελες Κλίπερς 4-9
14) Γιούτα Τζαζ 2-13
15) Σακραμέντο Κινγκς 1-12