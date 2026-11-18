Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να στέλνει τον Τάσο Παπαπέτρου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. Στο "ψυγείο" οι διαιτητές του ΑΕΚ-Λεβαδειακός...

Έμπειρη σφυρίχτρα από την ΚΕΔ στο σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, με τον διεθνή Τάσο Παπαπέτρου να έχει στο VAR τον Πουλικίδη. Στα υπόλοιπα ματς της επανέναρξης του πρωταθλήματος, η επιτροπή διαιτησίας στέλνει τον Τσιμεντερίδη στο Ολυμπιακός-Ηρακλής με τον Βεργέτη στο VAR, τον Τζήλο στο ΠΑΟΚ-Κηφισιά (VAR ο Πολυχρόνης) και τον Ματσούκα στο Καλαμάτα-ΑΕΚ (VAR ο Παπαδόπουλος).

Σε ό,τι αφορά τον πολυσυζητημένο Μόσχου που είχε κάνει σωρεία λαθών στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός (με αδικημένους τους Βοιωτούς σύμφωνα με την ΚΕΔ), έμεινε εκτός ορισμών, μαζί και ο VAR Κουμπαράκης. Δεν ορίστηκε επίσης και ο Ευαγγέλου, που κατά την ΚΕΔ έπρεπε να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αντίνο στο Παναθηναϊκός-Ηρακλής, στο μοναδικό ουσιαστικά λάθος του στο ματς.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής:

Αστέρας Τρίπολης-Άρης: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Οικονόμου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Ματσούκας, Τζήλος)

Λεβαδειακός - Ατρόμητος: Κουκούλας (Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τομαράς, VAR: Κατοίκος, Παπαδόπουλος)

Παναιτωλικός - Βόλος: Τσακαλίδης (Κόλλιας, Κομισοπούλου, 4ος Γιαννούκας, VAR: Φωτιάς, Κατόπης)

Ολυμπιακός - Ηρακλής: Τσιμεντερίδης (Μπαλιάκας, Τσολακίδης, 4ος Φίτσας, VAR: Βεργέτης, Νταούλας)

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Στάικος, 4ος Μέγας, VAR: Πουλικίδης, Γιουματζίδης)

ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Τζήλος (Μπουξμπάουμ, Μητροφάνης, 4ος Κόκκινος, VAR: Πολυχρόνης, Κατσικογιάννης)

Καλαμάτα - ΑΕΚ: Ματσούκας (Κωσταράς, Παπαδοπούλου, 4ος Νταούλας, VAR: Παπαδόπουλος, Κατοίκος)