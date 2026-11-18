Ο Στεφ Κάρι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να είναι και το τελευταίο της σπουδαίας καριέρας του.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Στεφ Κάρι συμφώνησε με τους «Πολεμιστές» για διετή επέκταση συμβολαίου ύψους 116 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια συμφωνία που μπορεί να τον κρατήσει στο Γκόλντεν Στέιτ μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-29.

Ο ίδιος, μάλιστα, παραδέχθηκε πως όταν υπέγραφε το συγκεκριμένο συμβόλαιο θεωρούσε ότι πιθανότατα θα ήταν το τελευταίο της καριέρας του. «Υπέθεσα ότι πιθανότατα θα ήταν το τελευταίο συμβόλαιο που θα υπέγραφα ή, τουλάχιστον, ένα από τα τελευταία. Δεν φοβάμαι να το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το «ESPN».

Παράλληλα, πάντως, ο Κάρι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αλλάξει γνώμη στο μέλλον και να θελήσει να παραμείνει στα παρκέ για μερικά χρόνια ακόμα. «Ίσως, όμως, εκπλήξω και τον ίδιο μου τον εαυτό και θελήσω να συνεχίσω» προσέθεσε.

Ενδιαφέρον είχαν και όσα δήλωσε σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει ένα… βήμα πίσω και να αναλάβει έναν πιο συμπληρωματικό ρόλο στην ομάδα, εφόσον αποφασίσει να παρατείνει την παρουσία του στο NBA.

«Δεν θα πλήγωνε τον εγωισμό μου. Θέλω να κερδίζω. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, παίρνεις τις αποφάσεις σου με βάση αυτά που έχεις μπροστά σου» απάντησε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.