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Ο Ίφε Λούντμπεργκ είχε υποστεί μερική ρήξη στον τένοντα του τετρακεφάλου και αναμενόταν να μείνει εκτός για 6-8 εβδομάδες, αλλά τελικά φαίνεται πως θα χειρουργηθεί και μπορεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Φεβρουάριο.

Ο Ίφε Λούντμπεργκ είχε τραυματιστεί πριν από περίπου έναν μήνα, καθώς στην προπόνηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε υποστεί μερική ρήξη στον τένοντα του τετρακεφάλου και αναμενόταν να μείνει στα «πιτς» για 6-8 εβδομάδες.

Όμως, το «Sport5» αναφέρει ότι ο παίκτης τελικά θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί γόνατο. Έτσι, η επιστροφή του θα καθυστερήσει και δεν αποκλείεται να μείνει εκτός μέχρι τον Φεβρουάριο, όπως υπογραμμίζεται.

Θυμίζουμε πως φέτος σε 6 ματς στην Euroleague είχε 7,7 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 7,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 23:02 στο παρκέ.