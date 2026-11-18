Ειδική αναφορά στην ΑΕΚ και τον Πινέδα έκανε ο Ματίας Αλμέιδα σε συνέντευξή του για την αγωνιστική του φιλοσοφία.

Για την πορεία του ως προπονητής μίλησε στο Μεξικό ο Ματίας Αλμέιδα και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη θητεία του στην ΑΕΚ, ειδικά στο ποδόσφαιρο που έπαιξε την πρώτη χρονιά, όταν κατέκτησε το νταμπλ. Ο «Πελάδο» αναφέρθηκε στην προπονητική του διαδρομή και τις αρχές που ακολουθεί στις ομάδες του.

Συγκρίνοντας τις αγωνιστικές εικόνες των ομάδων στους οποίους εργάστηκε, ξεχώρισε την πρώτη χρονιά του στην Αθήνα. «Εκείνη η Μπάνφιλντ, για μένα, έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Στην Αθήνα, την πρώτη χρονιά, η ΑΕΚ έπαιξε απίστευτο ποδόσφαιρο. Και η Τσίβας επίσης. Η σημερινή Μοντερέι το κάνει κατά διαστήματα και θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Από την Μπάνφιλντ και μετά, η προσέγγιση ήταν πολύ παρόμοια», τόνισε αρχικά στην εκπομπή «El Metodo».

Αναλύοντας τη φιλοσοφία του, ο Αλμέιδα υπογράμμισε ότι προσαρμόζει τις επιλογές του στις ανάγκες κάθε ομάδας, διατηρώντας σταθερές τις βασικές αρχές του.

«Σε όλα τα μέρη όπου πηγαίνω θα τροποποιώ πράγματα, αλλά δεν θα χάνω την ουσία του παιχνιδιού που θέλω εγώ. Όλοι τρέχουν και όλοι παίζουν», σημείωσε και στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά στον Ορμπελίν Πινέδα. «Τον Όρμπε προσπαθώ να τον παίρνω μαζί μου παντού», ανέφερε.