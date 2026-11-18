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Ο Αντουάν Γκριεζμάν ανακηρύχθηκε «Πρωτάρης της Χρονιάς» του Major League Soccer για το 2026, όντας ο πρώτος Γάλλος που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

Προερχόμενος από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο «Γκριζού» εντάχθηκε στην Ορλάντο Σίτι τον Ιούλιο και ήταν εντυπωσιακός, πετυχαίνοντας 14 γκολ και δίνοντας επτά ασίστ σε 18 αγώνες.

Ο Γκριεζμάν οδήγησε την ομάδα του από την 13η στην 8η θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, εξασφαλίζοντας μια θέση στα πλέι οφ. Με 51,02% των ψήφων, ο 35χρονος Γάλλος επικράτησε των Βραζιλιάνων Γκιγιέρμε Αουγκούστο (25,12%) -ο οποίος σκόραρε 16 γκολ σε 31 αγώνες με τους Χιούστον Ντιναμό και Αντρέ Λουίζ (6,19%) της Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

Ο Πολωνός επιθετικός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος εντάχθηκε στο Σικάγο τον Ιούλιο, δεν ήταν μεταξύ των φιναλίστ. Το βραβείο απονέμεται από μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από δημοσιογράφους, μέλη του προπονητικού επιτελείου της ομάδας και ποδοσφαιριστές.

Μεταξύ αυτών που έχουν βραβευθεί στο παρελθόν, είναι και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με τους Λος Άντζελες Γκάλαξι το 2018.