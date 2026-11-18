Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 18 πόντους από τους Σάρλοτ Χόρνετς, αλλά ο Κουέντιν Γκράιμς έκανε μια «μαγική» εμφάνιση και οδήγησε τους «Λιμνανθρώπους» στη νίκη με 118-114.
Ο 26χρονος ολοκλήρωσε τον αγώνα με career-high 47 πόντους, ενώ είχε το… εξωπραγματικό 10/14 από το τρίποντο (71,4%). Έτσι, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που ευστοχεί σε διψήφιο αριθμό τριπόντων σε έναν αγώνα.
Ο μόνος άλλος που το έχει καταφέρει είναι ο Κόμπε Μπράιαντ, ο οποίος το 2003 είχε 12 τρίποντα (12/18) απέναντι στους Σιάτλ Σουπερσόνικς (κέρδισαν με 119-98 οι Λέικερς).
Στη σχετική λίστα ακολουθούν οι Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς, Ντάλτον Κνεκτ, Λεμπρόν Τζέιμς, Ντ’Άντζελο Ράσελ, οι οποίοι έχουν πετύχει μέχρι εννέα τρίποντα σε ένα ματς.
Αναλυτικά η σχετική λίστα:
1) Κόμπε Μπράιντ - 12 - 7/1/2003 απέναντι στους Σιάτλ Σουπερσόνικς
2) Κουέντιν Γκράιμς - 10 - 18/11/2026 απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς
3) Λούκα Ντόντσιτς - 9 - 19/3/2026 απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ
4) Λούκα Ντόντσιτς - 9 - 12/3/2026 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς
5) Όστιν Ριβς - 9 - 3/4/2025 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς
6) Ντάλτον Κνεκτ - 9 - 19/11/2024 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ
7) Λεμπρόν Τζέιμς - 9 - 31/3/2024 απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς
8) Ντ’Άντζελο Ράσελ - 9 - 8/3/2024 απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς
9) Λεμπρόν Τζέιμς - 9 - 24/1/2023 απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς
10) Κόμπε Μπράιαντ - 9 - 28/3/2008 απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις
11) Κόμπε Μπράιαντ - 9 - 22/3/2005 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ
12) Κόμπε Μπράιαντ - 9 - 28/3/2003 απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς