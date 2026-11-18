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Ο Κουέντιν Γκράιμς έκανε το καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του και με τα 10 τρίποντα που πέτυχε απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς «έγραψε» ιστορία με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 18 πόντους από τους Σάρλοτ Χόρνετς, αλλά ο Κουέντιν Γκράιμς έκανε μια «μαγική» εμφάνιση και οδήγησε τους «Λιμνανθρώπους» στη νίκη με 118-114.

Ο 26χρονος ολοκλήρωσε τον αγώνα με career-high 47 πόντους, ενώ είχε το… εξωπραγματικό 10/14 από το τρίποντο (71,4%). Έτσι, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς που ευστοχεί σε διψήφιο αριθμό τριπόντων σε έναν αγώνα.

Ο μόνος άλλος που το έχει καταφέρει είναι ο Κόμπε Μπράιαντ, ο οποίος το 2003 είχε 12 τρίποντα (12/18) απέναντι στους Σιάτλ Σουπερσόνικς (κέρδισαν με 119-98 οι Λέικερς).

Στη σχετική λίστα ακολουθούν οι Λούκα Ντόντσιτς, Όστιν Ριβς, Ντάλτον Κνεκτ, Λεμπρόν Τζέιμς, Ντ’Άντζελο Ράσελ, οι οποίοι έχουν πετύχει μέχρι εννέα τρίποντα σε ένα ματς.

Αναλυτικά η σχετική λίστα:

1) Κόμπε Μπράιντ - 12 - 7/1/2003 απέναντι στους Σιάτλ Σουπερσόνικς

2) Κουέντιν Γκράιμς - 10 - 18/11/2026 απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς

3) Λούκα Ντόντσιτς - 9 - 19/3/2026 απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ

4) Λούκα Ντόντσιτς - 9 - 12/3/2026 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς

5) Όστιν Ριβς - 9 - 3/4/2025 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

6) Ντάλτον Κνεκτ - 9 - 19/11/2024 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ

7) Λεμπρόν Τζέιμς - 9 - 31/3/2024 απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς

8) Ντ’Άντζελο Ράσελ - 9 - 8/3/2024 απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς

9) Λεμπρόν Τζέιμς - 9 - 24/1/2023 απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς

10) Κόμπε Μπράιαντ - 9 - 28/3/2008 απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις

11) Κόμπε Μπράιαντ - 9 - 22/3/2005 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ

12) Κόμπε Μπράιαντ - 9 - 28/3/2003 απέναντι στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς