Το ενδεχόμενο να φορέσει κάποια στιγμή τα κόκκινα της Ferrari ο Κίμι Αντονέλι σχολίασε ο Τότο Βολφ, με τον ισχυρό άνδρα της Mercedes να εμφανίζεται απόλυτα σίγουρος για το μέλλον του παγκόσμιου πρωταθλητή, προχωρώντας μάλιστα σε μια εντυπωσιακή σύγκριση με τον Μίκαελ Σουμάχερ!

Ο Κίμι Αντονέλι έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή της Formula 1 με τη Mercedes, ωστόσο στην Ιταλία το όνειρο να δουν έναν συμπατριώτη τους να πανηγυρίζει νίκες και τίτλους με τη Ferrari παραμένει ζωντανό. Μόνο που ο Τότο Βολφ δεν δείχνει διατεθειμένος να αφήσει τον νεαρό πρωταθλητή να μετακομίσει στο Μαρανέλο.

Μιλώντας στη γερμανική Bild, ο Αυστριακός ξεκαθάρισε ότι φοβάται «0,0%» το ενδεχόμενο να χάσει τον Αντονέλι από τη Scuderia, επικαλούμενος τόσο τους στενούς δεσμούς της οικογένειάς του με τη Mercedes όσο και την αγωνιστική δυναμική της ομάδας.

«Ο Κίμι και η οικογένειά του είναι άνθρωποι με αφοσίωση. Ωστόσο, δεν βασιζόμαστε μόνο σε αυτό. Η φετινή σεζόν απέδειξε ότι μπορούμε να κερδίζουμε αγώνες και πρωταθλήματα. Ο Κίμι ανήκει στη Mercedes όπως οι τροχοί σε ένα αυτοκίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλωστε, η σχέση των δύο πλευρών ξεπερνά τα στενά όρια της πίστας. Η Mercedes στηρίζει τον Ιταλό από τα καρτ, ενώ ο Βολφ αποκάλυψε ότι όταν ο Αντονέλι ήταν ακόμη ανήλικος, φιλοξενούνταν συχνά στο σπίτι του ίδιου και της συζύγου του, Σούζι, κατά τις επισκέψεις του στο εργοστάσιο του Μπράκλεϊ.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ατάκα του επικεφαλής της Mercedes αφορούσε τη δημοτικότητα του Αντονέλι στην Ιταλία. Ο Βολφ υποστήριξε ότι ο νεαρός οδηγός είναι ακόμη πιο αγαπητός στους συμπατριώτες του από όσο ήταν ο Μίκαελ Σουμάχερ στα χρόνια της Ferrari!

«Οι Tifosi πλέον φορούν μπλούζες της Ferrari και καπέλα της Mercedes. Η Μόντσα ήταν το τέλειο παράδειγμα. Στενοχωρήθηκαν που δεν κέρδισε ένα κόκκινο μονοθέσιο, αλλά χάρηκαν που ένας δικός τους άνθρωπος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου», εξήγησε.

Και μπορεί το όνομα του Αντονέλι να συνδέεται αναπόφευκτα με τη Ferrari λόγω της καταγωγής του, όμως ο Βολφ έχει ήδη ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του: ο παγκόσμιος πρωταθλητής αποτελεί το παρόν και το μέλλον της Mercedes.