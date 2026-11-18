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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως το παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης (20/11) για την 13η αγωνιστική της Euroleague έγινε sold out.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από την Κύπρο, καθώς επικράτησε με 97-95 κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στην παράταση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενήσουν την Ρεάλ Μαδρίτης στην «Sunel Arena» για την 13η αγωνιστική της Euroleague και ανακοίνωσαν πως το παιχνίδι έγινε sold out.

Το ματς θα διεξαχθεί στις 20/11 και το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15.

Αναλυτικά:

«Sold Out ο αγώνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρασκευής (20/11, 21:15) με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαντλήθηκαν!

Σας ευχαριστούμε για την αδιάκοπη στήριξή σας και σας περιμένουμε στη SUNEL Arena για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί, για ακόμη μία φορά, τη μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εσείς ξέρετε να δημιουργείτε!

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